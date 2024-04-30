Украина работает над внесением Telegram в перечень подлежащих регуляции цифровых платформ: что это значит

Председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк в который раз подняла вопрос необходимости регулирования работы Telegram в Украине. По ее мнению, официальные государственные организации должны быть вне Telegram.

Об этом Герасимьюк заявила в эфире телемарафона. Она отметила, что Украина активно сотрудничает с Европейским Союзом, чтобы включить Telegram в список регулируемых цифровых платформ.

"В таких случаях блокирование или в случае нарушений законодательства (они - ред.) могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне", – отметила Герасимьюк.

Она признает, что Telegram является удобным средством коммуникации, но отметила, что официальные лица и государственные учреждения должны избегать его использования.

"Нужно этот запрет немедленно вводить, на мой взгляд. Я думаю, постепенно, надо все же переводить официальную коммуникацию в другие мессенджеры", — подчеркнула она.

В то же время глава Национального совета по телевидению и радиовещанию утверждает, что работа украинских разведывательных служб в Telegram является исключительно их внутренним делом.

"Я знаю, что это лишь один из механизмов получения информации органами", – подчеркнула Герасимьюк.

Напомним, что 28 апреля мессенджер Telegram заблокировал украинские официальные чат-боты, которые использовались для передачи информации с временно оккупированных территорий и отслеживания действий врага. Россияне оперативно создали свои "клоны" заблокированных ботов.

В Telegram прокомментировали ситуацию с временной блокировкой украинских ботов Главного управления разведки, Службы безопасности и Минцифры. Там заявили, что причиной их отключения стало "ложное срабатывание".

По состоянию на утро 29 апреля украинские боты в Telegram, помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу.

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