Украина превращается в нацию вдов и сирот: CNN рассказало о демографическом кризисе

Со вступлением Украины в четвертый год войны рождаемость в стране стала стремительно падать. Все больше людей сталкиваются с бесплодием или оттягивают решение о рождении ребенка.

Об этом сообщает американский телеканал CNN. Растущие потери, миллионы вынужденных переселенцев и нежелание создавать семью в Украине во время войны вызвали один из самых острых демографических кризисов в современной Европе.

Страна вдов и сирот

По словам ведущей украинского демографа Эллы Либановой, Украина потеряла около 10 миллионов человек с начала войны. Среди них те, кто погиб, выехал за границу или проживает в районах под российской оккупацией. И несмотря на длительную тенденцию снижения рождаемости в Европе, сейчас она почти полностью уничтожена.

Российская агрессия поставила жизнь миллионов украинцев "на паузу". Для многих женщин это решение имеет высокую цену. Около шести миллионов человек, преимущественно молодые женщины, парни и дети, выехали и официально зарегистрировались как беженцы за рубежом с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Подавляющее большинство до сих пор живет за границей, и по словам Либановой, чем дольше длится конфликт, тем меньше вероятность их возвращения. Коэффициент рождаемости в Украине, или количество детей, которых рожает средняя женщина в течение своей жизни, сейчас упал ниже одного, по сравнению с 1,4 в Европе и 1,6 в США.

По оценкам американьского Центра стратегических и международных исследований с начала полномасштабного вторжения погибло от 100 000 до 140 000 украинцев. Многие из них были женаты и имели детей. По словам журналистов,Украина превращается в страну вдов и сирот.

Официальная статистика указывает, что более 59 000 детей живут без биологических родителей в семьях приемных или под опекой.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине за несколько лет полномасштабной войны продолжительность жизни мужчины снизилась с 65 до 57 лет. И если раньше эта цифра была на крайне низком уровне, сейчас ситуация критическая. Вместе с тем Украина имеет едва ли не худший показатель по уровню рождаемости.

Как сообщал OBOZ.UA, другая ситуация возникла в России. Кремлевские чиновницы и депутаты Госдумы под видом запрета пропаганды чайлдфри пытаются запретить любое упоминание об отказе от материнства и отцовства, придумав запрет на бездетность и сдачу тестов на фертильность.

