В Украине мужчины в среднем живут до 57 лет, а уровень рождаемости худший в мире: сколько останется украинцев и к каким двум сценариям готовиться

В Украине за несколько лет полномасштабной войны продолжительность жизни мужчины снизилась с 65 до 57 лет. И если раньше эта цифра была на крайне низком уровне, сейчас ситуация критическая. Вместе с тем Украина имеет самый плохой показатель по уровню рождаемости.

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OBOZ.UA изучил последнее исследование McKinsey Global Institute по ситуации с демографией в мире, а также Стратегию демографического развития Украины до 2040-го и рассказывает о том, к чему может привести существующая тенденция.

Очень плохая новость – Украина первая по темпам депопуляции

"Большим экономикам" грозит демографический коллапс к 2100 году из-за сокращения рождаемости" - говорится в публикации одного из крупнейших американских изданий Newsweek. Журналисты изучили исследование McKinsey Global Institute и поделились ужасающей оговоркой аналитиков. Но если для американцев определен прогноз, который может реализоваться через десятки лет (и к этому моменту большинство современных читателей Newsweek не дотянет), то для украинцев "демографический коллапс" – уже реальность.

Аналитики McKinsey Global Institute собрали данные по рождаемости по всему миру. Голубая и синяя зоны – условный участок карты, который находится в "демографической безопасности". Здесь рождаемость на одну женщину – больше двух детей. Итак, пара взрослых оставит после себя пару детей, произойдет замещение поколений. Лучшая ситуация в Субсахарской Африке (части африканского континента южнее пустыни Сахара: Гвинея, Нигер, Руанда и еще 46 государств) – где 10 пар взрослых в среднем оставляют после себя 44 ребенка. При этом самая большая рождаемость в самых бедных странах.

В Украине, где даже во время полномасштабной войны уровень жизни значительно лучше, чем в большинстве стран Субсахарской Африки (но самый низкий в Европе), самая плохая в мире рождаемость. На демографической карте McKinsey Global Institute есть два двух темных бордовых пятен - Великий Китай (Тайвань, КНР, Гонконг, Макао и Сингапур) и Украина. Но если в Великом Китае уровень рождаемости – один ребенок на одну семью, то в Украине – и того меньше. В среднем во время войны на 10 семей – всего шесть детей (данные украинских демографов). Если верить карте аналитиков, это самый плохой показатель в мире.

Более того, если анализировать ситуацию в разных частях мира, в беде оказалась не только Украина, но и вся Европа. В среднем уровень рождаемости здесь составляет 1,4 ребенка на одну пару (или 14 детей на 10 пар). Это вдвое лучше, чем в Украине, однако значительно хуже, чем должно быть для остановки депопуляции.

Если страшная ситуация в Украине объясняется в первую очередь полномасштабной войной (а вместе с тем эмиграцией, преждевременной смертью, отложенными решениями по отцовству и т.п.), то в Европе демография объясняется в том числе и сменой приоритетов. Современная европейская женщина стремится строить карьеру и видит много путей для самореализации. Кстати, похожая "плохая" ситуация и в США – где на 10 семей рождается 16 детей. Для простого замещения поколений, с учетом преждевременной смерти, 10 пар должны оставлять после себя 21 ребенка. Тогда бы (без учета миграционных процессов) количество населения не изменялось.

Но если развитые страны, такие как США и ЕС, могут еще долго компенсировать низкую рождаемость притоком мигрантов трудоспособного возраста, то в Украине же наоборот: эмиграция лишь усугубляет последствия критического уровня рождаемости.

Например, по данным Евростата за 20 лет (данные по состоянию на 2023 год) общая численность населения ЕС выросла с 431,2 млн до 448,8 млн (то есть на 4%). За этот период 18 стран ЕС продемонстрировали рост численности населения, а 9 – уменьшение. Уменьшается население в странах ЕС с относительно слабой экономикой и низкими зарплатами: Латвии (-18%), Болгарии и Литве (обе -17%) и Румынии (-12%). Вероятно, отчасти эта статистика объясняется и миграцией внутри Европейского Союза.

Ситуация с рождаемостью в ЕС ухудшается, однако благодаря притоку мигрантов, в том числе и из Украины, количество населения не сокращается, что позволяет поддерживать уровень экономики, наращивать производство. Но и такая ситуация будет продолжаться недолго. Согласно прогнозу McKinsey Global Institute, к 2100 году население крупных экономик сократится на 20-50%.

Это объясняется тем, что две трети населения мира проживает в странах, где уровень рождаемости ниже "коэффициента воспроизводства" (т.е. менее двух детей на пару взрослых). " Падение уровня рождаемости смещает демографический баланс в сторону дефицита молодежи и большего количества пожилых людей, которые зависят от сокращения населения трудоспособного возраста. Большая продолжительность жизни ускоряет это изменение", – говорится в исследовании.

Если сейчас шесть человек трудоспособного возраста удерживают одну наклонность человека (данные в среднем в мире), то в 2050-м такой коэффициент сократится до 3,9.

Что ждет Украину: возможны сценарии

В Украине перепись населения проводили только один раз, следующий откладывали пять раз (начиная с 2012-го) и так и не провели. У демографов не хватает данных для того, чтобы произвести полноценную аргументированную оценку. А сейчас, во время полномасштабной войны, оккупации части территории, масштабной эмиграции любых оценок – в лучшем случае аргументированы предположения. Только после окончания войны, проведя перепись населения, можно будет говорить о реальной ситуации.

Во время первой и последней переписи в Украине было 48,5 млн. человек. До начала полномасштабной войны, по состоянию на январь 2022 года, осталось 42 млн человек. По состоянию на июль 2024, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, осталось 35,8 млн, из которых 31,1 млн - на подконтрольной территории.

Ни 50, ни 40 миллионов граждан в Украине уже не будет. Разве что в случае интенсивной иммиграции. Но это уже будут не украинцы и, скорее всего, даже не европейцы", – заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Только для того, чтобы удовлетворить потребности в восстановлении страны, в Украину ежегодно должны приезжать около 300 тыс. трудовых мигрантов И если сами украинцы едут работать в ЕС, то в Украину на их места в лучшем случае могут приехать, например, мигранты из Индии.

Правительство в прошлом году разработало и утвердило проект демографической стратегии. Этот документ разрабатывали ученые вместе с Минсоцом. Кроме прогнозов, здесь также много важной статистики.

Инерционный сценарий предполагает "реализацию существующей системы государственной поддержки населения с учетом текущей демографической ситуации без введения дополнительных инструментов влияния".

Население к 2030-му сократится до 31,6 мн, в 2035-м – до 30,5 млн. В 2040 году в Украине останется только 28,9 млн человек. При этом если сейчас 10 пар имеют 6 детей, то постепенно, к 2040-му, этот показатель вырастет до 7,6%. И этого абсолютно недостаточно, чтобы хотя бы прекратить процессы депопуляции, не говоря уже о возможности увеличить численность населения.

Будет увеличиваться и ожидаемая средняя продолжительность жизни. Сейчас (по состоянию на 2024 год) в Украине средняя продолжительность жизни составляет всего 64,1 года. При этом:

мужчины в среднем живут 57,3 лет после рождения;

женщины – 70,9 лет.

Такая статистика продиктована полномасштабной войной. Постепенно продолжительность жизни в Украине будет увеличиваться и в 2040-м по инертному сценарию может достигнуть 71 год (66 лет мужчины и 75,8 женщины).

Сценарий изменений предполагает создание условий для возвращения граждан из-за границы, воспроизводство населения. И этот "положительный" сценарий также не слишком оптимистичен. К примеру, он предполагает, что количество украинцев в 2030-м будет на уровне всего 33,5 млн человек. При этом рост к 2040 году приведет к увеличению численности населения лишь до 33,9 млн человек. О 41 млн человек (количество населения по состоянию на 2021 год) речь даже не идет.

В то же время общая продолжительность жизни (женщины и мужчины) согласно положительному сценарию в 2030-м будет на уровне 72 лет, а в 2040-м – 73,5 лет. При этом мужчины даже при условии изменений будут жить почти на 10 лет меньше, чем женщины. (подробнее смотрите в инфографике).

Преимуществом второго сценария является минимизация последствий войны и смягчение демографического кризиса, что выразится в значительно лучших параметрах демографической динамики: по этому варианту численность населения составит на 01 января 2041 33,9 млн человек, на 01 января 2051-го - 31,6 млн человек.

После завершения войны Украине необходимо вернуть как можно больше беженцев домой и создать постоянные условия внутри страны. Идея построения сильного государства вместе должна объединить всех украинцев. И без улучшения демографической ситуации реализовать такой сценарий будет почти невозможно.