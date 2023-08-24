Вышиванки и патриотический венок: в столице в честь Дня Независимости Украины переодели малышей-основателей Киева. Фото

В Киеве в честь Дня Независимости Украины переодели скульптуры маленьких-основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь. Их одели в вышиванки, а у девочки на голове появился венок с цветами украинского флага.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор памятника Владимир Журавель. Фигуры можно увидеть на почтовой площади города.

"С Днем Независимости Украины!", – подписал фотографии скульптор.

На опубликованных фото можно увидеть, что фигурки малышей-основателей Киева одели в белые вышиванки, одному из мальчиков еще и военную панаму, а у скульптурки Лыбиди – на голове венок с цветами украинского флага.

Напомним, ранее в Киеве скульптуры маленьких основателей столицы – Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь – переодели в честь дня рождения выдающегося английского писателя Артура Конана Дойла. В руках одной из скульптур можно увидеть перхоть, а на голове кепку всемирно известного детектива Шерлока Холмса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 24 августа поздравил Украину и украинцев с 32-й годовщиной провозглашения Независимости. Уже второй год подряд страна отмечает праздник в условиях полномасштабной войны, поэтому свое обращение по его случаю он посвятил воинам ВСУ – тем, кто защищает, кто дает государству независимость.

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