"Подаете пример всему миру": Науседа выступил в Киеве на украинском и отметил героизм украинцев в борьбе с оккупантами. Видео

Президент Литвы Гитанас Науседа 24 августа поздравил украинцев с Днем Независимости, выступив на украинском языке. Он отметил, что жестокий агрессор – Российская Федерация – пытается отобрать у Украины независимость, стереть украинскую идентичность, однако страна дает отпор оккупантам.

Видео дня

Науседа по случаю праздника выступил за трибуной в Киеве, передает корреспондент OBOZREVATEL. Напомним, что литовский лидер прибыл в нашу страну на День Государственного флага, 23 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Президент дружественного государства отметил: украинский народ борется за свою независимость и 32 года назад начал путь к свободному будущему, о чем мечтали целые поколения украинцев, к надеждам на справедливость, "которую воспевал ваш любимый Кобзарь".

"Все это, и даже больше, отбирает у вас жестокий агрессор. Вопреки нормами цивилизованного мира, Россия стремится стереть украинскую идентичность. Убивая невинных людей, она стремится уничтожить будущее Украины и Европы. Однако украинский народ оказывает сопротивление и не сдается", – сказал Науседа.

Он подчеркнул, что украинцы подают беспрецедентный пример мужества и решительности всему миру.

Напомним: Науседа прибыл в нашу страну с официальным визитом еще 23 августа и встретился с украинским главой Владимиром Зеленским.

Как писал OBOZREVATEL:

– Президент Зеленский утром 24 августа поздравил Украину и украинцев с 32-летием провозглашения Независимости. Обращение гаранта, записанное в Киеве на фоне мурала украинскому Герою Александру Мациевскому, можно посмотреть по ссылке.

– Поздравления от Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Сергея Наева, Василия Малюка и Александра Сырского можно найти здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!