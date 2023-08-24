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Сине-желтая одежда и много флажков: как прошел День государственного флага в Киеве. Фото

Анастасия Ковалева
Жизнь столицы
2 минуты
453
Сине-желтая одежда и много флажков: как прошел День государственного флага в Киеве. Фото

23 августа, ежегодно с 2004 года, в Украине чествуют один из трех главных государственных символов – сине-желтый флаг. И сегодня не исключение.

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Украинский национальный флаг и одежда в сине-желтых оттенках целый день мелькали в столице и по всему миру. OBOZREVATEL сделал подборку самых ярких случаев.

Утром 23 августа, в День Государственного флага Украины, президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия сине-желтого флага в Киеве. Символично, что на нем оставили свои подписи наши защитники из разных уголков страны.

Кроме того, воины 47-й отдельной механизированной бригады в День государственного флага Украины подняли сине-желтый символ независимости и суверенитета над селом Работино Токмакского района Запорожской области. Это одно из самых горячих направлений контрнаступления, но этот жест посылает четкий сигнал и оккупантам, и украинцам: Работино – это Украина!

А во в столице БельгииБрюсселе 23 августа провели патриотическую акцию, посвященную Дню Государственного флага Украины. Патриоты развернули на площади большой 30-метровый сине-желтый флаг. Акция состоялась под стенами Европейского парламента на на Люксембургской площади. Некоторые участники были в вышиванках, некоторые использовали в своей одежде цвета нашего флага.

Многие жители Киева выходили на улицу, чтобы стать частью масштабного празднования Дня украинского флага.

Сине-желтая одежда и много флажков: как прошел День государственного флага в Киеве. Фото
Сине-желтая одежда и много флажков: как прошел День государственного флага в Киеве. Фото
Сине-желтая одежда и много флажков: как прошел День государственного флага в Киеве. Фото
Сине-желтая одежда и много флажков: как прошел День государственного флага в Киеве. Фото

Как писал OBOZREVATEL, День Государственного флага Украины начали праздновать на государственном уровне в 2004 году. В 2009-м основали ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей стране.

Об истории этого важного для каждого украинца праздника можно почитать по ссылке.

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