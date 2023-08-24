Сине-желтая одежда и много флажков: как прошел День государственного флага в Киеве. Фото

23 августа, ежегодно с 2004 года, в Украине чествуют один из трех главных государственных символов – сине-желтый флаг. И сегодня не исключение.

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Украинский национальный флаг и одежда в сине-желтых оттенках целый день мелькали в столице и по всему миру. OBOZREVATEL сделал подборку самых ярких случаев.

Утром 23 августа, в День Государственного флага Украины, президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия сине-желтого флага в Киеве. Символично, что на нем оставили свои подписи наши защитники из разных уголков страны.

Кроме того, воины 47-й отдельной механизированной бригады в День государственного флага Украины подняли сине-желтый символ независимости и суверенитета над селом Работино Токмакского района Запорожской области. Это одно из самых горячих направлений контрнаступления, но этот жест посылает четкий сигнал и оккупантам, и украинцам: Работино – это Украина!

А во в столице БельгииБрюсселе 23 августа провели патриотическую акцию, посвященную Дню Государственного флага Украины. Патриоты развернули на площади большой 30-метровый сине-желтый флаг. Акция состоялась под стенами Европейского парламента на на Люксембургской площади. Некоторые участники были в вышиванках, некоторые использовали в своей одежде цвета нашего флага.

Многие жители Киева выходили на улицу, чтобы стать частью масштабного празднования Дня украинского флага.

Как писал OBOZREVATEL, День Государственного флага Украины начали праздновать на государственном уровне в 2004 году. В 2009-м основали ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей стране.

Об истории этого важного для каждого украинца праздника можно почитать по ссылке.

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