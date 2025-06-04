'Украина имеет полное право защищать себя': Зеленский наградил бойцов СБУ за операцию 'Паутина'. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский наградил сотрудников Службы безопасности Украины за проведение спецоперации "Паутина". По его словам, эта операция стала примером эффективной реализации права на самозащиту, которое Украина имеет в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. В рамках торжественного мероприятия Зеленский лично вручил награды работникам СБУ, поблагодарив их за "блестящую реализацию права на защиту".

"Украина никогда не хотела войны, но имеет полное право защищать себя, свою независимость, свой народ. Именно это мы и делаем - всеми средствами, которые нам доступны. Именно это гарантирует Украине международное право, Устав ООН и обычный человеческий здравый смысл", – отметил он.

Президент отметил, что Россия использует широкий арсенал вооружения против Украины, включая тысячи ракет, ударные дроны, стратегическую авиацию, а также оружие, полученное от Ирана и Северной Кореи. В частности, речь идет о баллистических ракетах, артиллерии и беспилотниках. Кроме того, в боевых действиях на стороне России также участвуют северокорейские военные.

В условиях такой агрессии Украина, по словам Зеленского, имеет не только право, но и обязанность обороняться. Именно таким ответом стала операция "Паутина", результаты которой, по оценке главы государства, доказали способность наносить ответные удары и снижать боевой потенциал агрессора.

"И я благодарю особенно Службу безопасности Украины за реализацию нашего права на защиту - блестящую реализацию. Самое главное, что доказано операцией "Паутина", - война наносит ощутимый ущерб и потери в том числе и агрессору. И это восстановление справедливости, и это принуждение к настоящему миру", - добавил президент.

За реализацию этой операции Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" Героя Украины одному из воинов, а также награды "Крест боевых заслуг", ордена "За заслуги" III степени, Богдана Хмельницкого IІ-III степеней, "За мужество" III степени, княгини Ольги III степени и медали "За военную службу Украине".

Напомним, 1 июня этого года СБУ операцией "Паутина" устроила черный день для российской авиации. Запущенными из спрятанных в модульных деревянных домиках на фурах дронами атакован ряд военных авиабаз в разных регионах РФ, где базировалась стратегическая авиация России.

В частности, атакована составляющая "ядерной триады" РФ на авиабазе "Оленья", откуда российские бомбардировщики регулярно взлетали для осуществления ударов по Украине.

В Генеральном штабе ВСУ 3 июня назвали точное количество пораженных российских самолетов в результате операции "Паутина": проанализировав и верифицировав всю имеющуюся информацию, там подтвердили уничтожение или повреждение 41 российского самолета.

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