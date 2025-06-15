Украина и Россия будут проводить обмены телами по новым правилам: в СБУ объяснили, что изменится

Следующие этапы возвращения в Украину тел погибших Героев будут происходить с использованием автотранспорта, а не железной дороги, как было до сих пор. Новые правила предусмотрены договоренностями, достигнутыми в рамках встречи с российской делегацией в Стамбуле.

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Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщили на официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. В ведомстве отметили, что в этот день завершился этап репатриационных мероприятий, который предусматривал использование железной дороги.

Было возвращено еще 1200 тел погибших украинских военных.

В СБУ отметили, что использование железной дороги позволяло в ускоренном режиме доставить тела павших защитников Украины в учреждения в разных регионах для дальнейшей идентификации и других мероприятий.

"Следующие этапы репатриации будут проходить с использованием автотранспорта, как это предусмотрено договоренностями, достигнутыми в рамках встречи в Стамбуле", – сказано в сообщении.

В нынешних мероприятиях, как добавили в ведомстве, принимали участие представители Международного Комитета Красного Креста.

"Они высоко оценили организацию репатриации павших защитников Украины. По их словам, репатриация состоялась на самом высоком уровне, с соблюдением всех предусмотренных международных практик и с достойным уважением к погибшим воинам", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 14 июня состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Это был уже четвертый обмен за неделю. В этот раз Украине удалось вернуть многих защитников, кто был в плену еще с 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июня домой удалось вернуть воинов нашей армии, нацгвардейцев и пограничников. Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что защитники, которые вернулись из плена, нуждаются в лечении и им обязательно окажут необходимую помощь.

Президент также отметил, что уже на следующей неделе должны состояться новые обмены военнопленных между РФ и Украиной. Команда президента работает, чтобы вернуть всех защитников из российской неволи.

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