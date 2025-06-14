'Работаем, чтобы вернуть всех наших из российской неволи': Зеленский анонсировал новые обмены на следующей неделе. Видео

Уже на следующей неделе должны состояться новые обмены военнопленных между РФ и Украиной. Команда президента работает, чтобы вернуть всех защитников из российской неволи.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном обращении в субботу, 14 июня. Он отметил, что надеется на то, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит так, "как договаривались".

"Работаем, чтобы вернуть всех остальных наших людей, которые сейчас в российской неволе. Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере такая договоренность есть", – рассказал президент.

Главное из обращения 14 июня:

- Сегодня еще один обмен, уже четвертый за эту неделю. Очень важно: мы возвращаем домой наших ребят из российского плена. И на этот раз удалось вернуть, в частности, наших украинских офицеров - офицеров армии, пограничников. Конечно, также в этом сегодняшнем обмене солдаты и сержанты;

- Многие из них удерживались в плену еще с 2022 года. Это защитники Мариуполя, "Азовстали", ребята с других направлений боевых действий. Они уже дома - уже в Украине. Всем оказывается необходимая помощь после ранений, после жестких условий плена в России. Состояния действительно очень тяжелые;

- Сегодня говорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым об обменах, о дальнейшей этой работе. Поставил очень конкретные задачи. Также подробно обсудили возможность следующих дипломатических шагов и что именно должно быть обеспечено для процесса переговоров;

- Был доклад главкома Александра Сырского по фронту, по нашим активным действиям. Отдельное и очень значительное внимание Покровскому направлению и нашей Сумщине - пограничным районам нашей Сумщины. Удается выбивать российские войска оттуда. Я благодарю за это все наши подразделения, которые действительно обеспечивают результаты;

- Отдельно говорили сегодня с министром обороны и министром внутренних дел Украины, также с начальником Генштаба по защите нашего неба. Российские ударные дроны остаются ежедневной угрозой. И нужны значительно более результативные наши ответы - технологические ответы. Время на развитие системы защиты неба надо использовать значительно эффективнее. В частности, это касается дронов-перехватчиков: и необходимого количества таких дронов, и обучения операторов наших и взаимодействия соответствующих подразделений. Защиты неба должно быть больше;

- По итогам этих дней особой нашей благодарности заслуживают воины 225-го отдельного штурмового полка - именно за наступательные действия в пограничье Сумщины и освобождение, в частности, Андреевки.

Кроме того, президент поблагодарил всех украинских военных. В частности, он отметил 425-й отдельный штурмовой полк за успешные действия на нашем Покровском направлении.

"Еще в боях в Донецкой области отличились 1-й отдельный штурмовой полк и 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. На Купянском направлении есть хорошие результаты у 3-й штурмовой. Курская операция: продолжаем наши активные действия на территории врага. И есть за что отметить 33-й отдельный штурмовой полк, 47-ю отдельную механизированную бригаду и 103-ю отдельную бригаду ТрО. Спасибо вам за смелость!" - резюмировал президент свое видеообращение.

Напомним, что 14 июня 2025 года состоялся очередной обмен пленными - уже четвертый за неделю. Среди освобожденных - бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Эмоциональное видео с освобожденными из плена опубликовала Государственная пограничная служба Украины. На кадрах эмоции защитников, глаза которых горят несокрушимым огнем. После возвращения все украинцы пройдут медицинский осмотр и получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также положенные выплаты за время пребывания в плену.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты отрубили палец пленному из Славянска. Вражеские солдаты объяснили это тем, что "он ему больше не нужен".

Официально полных списков украинских защитников, которых вернули домой 9, 10, 12 и 14 июня, пока нет, но местные власти и родные публикуют в сети отдельные фамилии тех, кто уже дома. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.

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