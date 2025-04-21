'Украина будет одной из самых теплых стран Европы': синоптик дала прогноз на вторник. Карта

Во вторник, 22 апреля, в Украине ожидается по-настоящему летняя погода. Столбики термометров поднимутся выше 20 градусов тепла.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что, несмотря на высокие температурные показатели в дневные часы – ночью будет несколько прохладно.

"Завтра, во вторник, Украина будет одной из самых теплых стран Европы – в течение дня ожидается +20+26 градусов. В ночные часы еще холодновато, поэтому в квартирах также свеженько", – говорится в сообщении.

По словам синоптика, в Крыму, на юго-востоке, в Закарпатье и вокруг Карпат возможны осадки. На остальной территории будет преобладать сухая и солнечная погода.

В Киеве, 22 апреля, максимально температура воздуха поднимется до +24 градусов. Осадков не предполагается.

Диденко подчеркнула, что в ближайшие дни в нашей стране будет тепло, однако в субботу, 26 апреля, ожидается похолодание.

"Поэтому предупреждаю, что именно в субботу к нам приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температуры воздуха, кроме юга и востока, до +12+18 градусов. В воскресенье, 27 апреля, атмосферные фронты вытолкают из Украины антициклон, поэтому повсюду будет сухо, даже солнечно, однако прохладно", – отмечено в сообщении.

А пока украинцы могут наслаждаться стабильной температурой воздуха +20+26 градусов.

Напомним, в Украине уже в конце весны возможно постепенное поднятие температуры воздуха, в том числе до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать наступление летней погоды невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе наблюдается резкий контраст температур. Сильный холодный фронт из Северной Атлантики охватил юго-запад континента, в частности, Пиренейский полуостров. Виной этому является плотный, влажный воздух, пришедший из океана.

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