'Уголовно-правовая защита IP в условиях войны': в БЭБ состоялся форум по защите интеллектуальной собственности

В Бюро экономической безопасности Украины состоялся Форум, посвященный защите интеллектуальной собственности во время войны. К мероприятию присоединились представители Офиса Генерального прокурора, Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций, Ассоциации юристов Украины, Ассоциации DIIA City Union, Ассоциации дистрибьюторов Украины, Ассоциации "Укрводка", Федерации работодателей Украины, Американской торговой палаты в Украине, Европейского бизнеса правообладателей.

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Во время Форума участники обсудили существующие инструменты защиты прав в сфере интеллектуальной собственности, необходимые законодательные изменения и результаты работы Бюро в противодействии контрафакту.

По словам руководителя главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Александра Ткачука, детективы концентрируют наибольшее внимание на разоблачении подпольных производств и сетей продаж контрафактных товаров. Задокументирована и пресечена деятельность 16 масштабных производств контрафактной продукции известных мировых брендов на территории Киевской, Закарпатской, Одесской, Николаевской, Черновицкой и Кировоградской областей. Основными каналами распространения контрафактной продукции остаются крупные оптовые рынки и торговля on-line. А источниками поступления контрафакта на рынок Украины – подпольные цеха и контрабандные товары преимущественно из Китая и Турции.

"Детективы направили в суд 55 уголовных производств в отношении более 95 человек. Только с начала этого года 17 лицам сообщено о подозрении. Ориентировочная стоимость изъятой контрафактной продукции составляет: более 480 млн грн", – отметил во время выступления Ткачук.

Также он сообщил, что для повышения уровня коммуникации, качества мониторинга и оперативного реагирования на факты нелегального обращения контрафактных товаров в БЭБ будет введен контакт-центр по защите интеллектуальной собственности.

В то же время заместитель Директора Бюро экономической безопасности Андрей Пащук отметил, что помимо выявления и расследования преступлений, БЭБ активно вовлечен в законодательную работу в этой сфере. В частности, специалисты Бюро уже провели анализ украинского законодательства по имплементации положений Директив и Регламентов ЕС.

"Есть ряд несогласований между европейским и украинским законодательством по определению уголовной ответственности за преступления против интеллектуальной собственности. Для их устранения мы предлагаем создать рабочую группу с участием специалистов УКРНОВИИ и профильных организаций. Кроме того, было бы целесообразно рассмотреть вопрос уменьшения порога наступления уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 229 Уголовного Кодекса Украины", – отметил Пащук.

В свою очередь, менеджер по регуляторным вопросам JTI Украина Евгений Кузьменко подчеркнул, что, помимо предложенных изменений, эффективным инструментом для выявления производителей табачного контрафакта может стать библиотека образцов готовой табачной продукции, изготовленной в Украине.

"Все украинские производители сигарет будут обязаны предоставлять в эту библиотеку образцы своей продукции. Это позволит оперативно идентифицировать нелегальные изделия и оборудование, на котором они были изготовлены. Такой подход существенно усилит возможности правоохранительных органов в борьбе с нелегальным рынком и поможет снизить уровень теневой торговли табачными изделиями".

Предложения специалистов Бюро поддержали все участники форума, отметив положительную динамику защиты интеллектуальной собственности.

"Мы видим прогресс по защите интеллектуальной собственности со стороны БЭБ, видим оперативный обмен информацией и всячески готовы поддержать инициативы Бюро", – заявил заместитель Генерального директора компании Филип Моррис Украина Михаил Поляков.

Высокий уровень знаний и профессионализма детективов БЭБ также отмечал Евгений Компанец, заместитель начальника юридического отдела ППФ "Пахаренко и партнеры".

В конце мероприятия представители БЭБ предложили присутствующим присоединиться к вновь созданному контакт-центру для правообладателей и экспертов для дальнейшего сотрудничества в сфере защиты IP.