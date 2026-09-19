Участвовал в зачистке Ирпеня: в Донецкой области погиб 22-летний лейтенант с Волыни. Фото
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На Волыни простились с земляком-героем Романом Григорьевым. Он встретил начало полномасштабного вторжения РФ срочником Национальной гвардии и вместе с побратимами участвовал в зачистке Ирпеня в Киевской области.
Последний бой воин, которому навсегда останется 22 года, провёл на Покровском направлении в конце августа. О потере сообщили в Подгайцевской территориальной громаде.
Что известно о Герое
Несколько дней назад в общине сообщили о гибели молодого воина, лейтенанта Национальной гвардии Романа Григорьева. Он около месяца считался пропавшим без вести.
"Война забрала жизнь отважного защитника Украины – 16 августа 2026 года в Донецкой области, проявив мужество и героизм, погиб лейтенант Григор’ев Роман Валерьевич (03.10.2003 г.р.), оператор боевой группы спецназначения НГУ. Выражаем искренние соболезнования семье и побратимам Героя", – говорилось в сообщении.
Роман родился 3 октября 2003 года в Луцке, рос и жил в Подгайцах. Учился в Подгайцевском лицее, а также в 23-й и 17-й школах Луцка.
"С детства был целеустремленным, любил спорт и профессионально занимался дзюдо. В 18 лет по собственному желанию поступил на срочную службу в НГУ", – говорят в громаде.
В начале полномасштабного вторжения РФ Роман вместе с сослуживцами-срочниками из НГУ участвовал в зачистке освобожденного Силами обороны Ирпеня.
"За отличную службу и мужество был рекомендован к обучению в Киевском институте Национальной гвардии Украины, который успешно окончил в апреле 2026 года в звании лейтенанта. Впоследствии прошел отбор в спецподразделение НГУ "Омега", где служил оператором боевой группы специального назначения", – рассказывают на малой родине Героя.
Последний бой защитник принял вблизи Ганновки на Покровском направлении: он погиб 16 августа, выполняя боевую задачу.
Простились смолодым воином в Подгайцах 18 сентября.
Ему навсегда останется 22 года.
Дома Романа ждали родители, бабушка, две сестры и брат.
Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб защитник из Тернопольской области. Руслан Золотарзащищал Украину в рядах 59-й отдельной механизированной бригады.
В 2014–2015 годах он участвовал в обороне Дебальцево в Донецкой области.
С первых дней полномасштабного вторжения мужчина вновь встал на защиту Украины. Удерживал оборону Николаева, выполнял боевые задачи на Донецком направлении. Жизнь воина оборвалась 11 сентября 2026 года – в Днепропетровской области.
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