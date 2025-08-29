'Убийство детей вместо мира': Зеленский почтил память погибших на месте попадания баллистики в Киеве. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на руины жилого дома в Киеве, где российская ракета уничтожила целый подъезд и убила 25 человек, среди них – четверо детей, младшей из которых не было и трех лет. Глава государства почтил память погибших на месте попадания российской баллистики.

Видео дня

Зеленский возложил цветы к мемориалу, который люди обустроили возле завалов дома. Он выразил со болезнования родным и близким погибших.

"Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим и семьям, которые потеряли родных в результате российского обстрела, в ближайшее время окажут необходимую помощь с жильем, соответствующие программы уже действуют", – отметил глава государства в Telegram-канале вечером пятницы, 29 августа.

Зеленский подчеркнул, что это очередное военное преступление России стало демонстративным ответом Кремля на попытки мира закончить войну.

"Этот обстрел – демонстративный российский ответ на попытки мира закончить эту войну. Убийство детей и разрушения вместо дипломатии и мира. И на такой ответ должна быть реакция мира: еще больше санкций, еще больше возможностей для Украины говорить на языке силы – единственной, которую понимает Россия. Спасибо всем партнерам, которые нам в этом помогают", – заявил президент.

Глава государства поблагодарил международных партнеров, которые помогают Украине.

Что известно о последствиях российской атаки

Аварийно-поисковые работы в Киеве продолжались непрерывно более 30 часов. Спасатели разобрали основные массивы конструкций разрушенного дома, чтобы убедиться, что под завалами больше нет людей. К сожалению, 25 человек спасти не удалось, среди них – 4 детей. Самой маленькой девочке было всего 2 года. Некоторые тела до сих пор не опознаны, 8 человек не выходят на связь с родными. Следователи и эксперты тщательно исследуют каждый из фактов.

Работники ГСЧС освободили из-под завалов 17 человек, среди которых 4 ребенка. Всего количество пострадавших достигает более 50 человек. Всем оказывается помощь, в частности в восстановлении документов и фиксации поврежденного имущества – уже принято более 1100 заявлений.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы жители уцелевших квартир могли как можно быстрее забрать вещи.

Стали известны некоторые имена погибших, чьи жизни оборвали российские захватчики. Их обнародовал в Facebook мемориальный проект "Их убила Россия".

Первые имена украинцев, жизнь которых оборвали российские террористы

2-летняя Ангелина и ее 24-летняя мама Надежда.

17-летняя Марина Гришко, студентка Киевского энергетического профессионального колледжа.

14-летний Назарий Коваль, школьник.

Елена Чалая. Она получила осколочные ранения в результате ракетного удара, когда шла в укрытие.

Вера Тулупова – участница Ансамбля народной песни и бытового танца "Громица".

Яна Шаповал – мать 10-летнего мальчика.

Оксана Процюк – врач физической и реабилитационной медицины, невролог.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 августа Россия совершила очередное военное преступление, осуществив массированный удар по Киеву. Захватчики атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в частности "Кинжалами". Последствия атаки зафиксировали в 20 локациях, повреждено до 100 объектов, разрушен подъезд многоэтажки в Дарницком районе столицы. Известно о 25 погибших, среди них четверо детей. Среди более 50 пострадавших 10 детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!