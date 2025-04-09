У Порошенко заявили об очередной провокации провластных ботоферм: в коротком сообщении 13 фейков

"Европейская солидарность" заявила об очередной провокации в СМИ и соцсетях против лидера политсилы – Петра Порошенко.

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Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте партии.

Там обратили внимание на сообщение, распространенное, в частности, в Telegram-каналах, о том, что якобы "Банк Порошенко уплатит штраф в 20,5 млн грн за отмывание незаконных доходов олигарха".

В "ЕС" заявили, что это сообщение является исключительно манипулятивным и только в одном предложении содержит сразу 5 признаков лжи.

"Telegram-ботоферма Офиса президента распространяет ложь о Петре Порошенко и партии "Европейская солидарность" уже семь лет. Мы давно знаем и заказчиков, и исполнителей, и идеологов. Последняя публикация побила мировой рекорд лжи на объем текста", – отметили в политсиле.

Далее публикуем полный текст заявления "ЕС"

Начнем с заголовка:

Банк не Порошенко, не уплатит, а обжалует в суде, не из-за отмывания незаконных доходов, а из-за якобы непроверки компании, потому что банк не является правоохранительным органом. Не олигарха, а благотворителя.

Переходим к самому сообщению:

1. FAKE: "Пятый президент Петр Порошенко оказался под санкциями из-за подписания Харьковских соглашений"

Никто до сих пор не знает, из-за чего были введены санкции 2 месяца назад. Известно лишь, что это не за Харьковские соглашения. Более того, Петр Порошенко не занимал никаких должностей на время их принятия. Главный "оратор" Офиса тогда был помощником нардепа Эльбруса Тедеева. Как раз он голосовал за ратификацию Харьковских соглашений, а впоследствии и за диктаторские законы 16 января.

2. FAKE: "Фонд Порошенко получает деньги из донатов людей"

За 25 лет существования Фонда Порошенко единственным донором выступает Петр Порошенко и его предприятия. Он уже передал помощи Вооруженным силам на 6 миллиардов 751 миллион гривен собственных средств.

3. TRUE: "Порошенко обвиняется в терроризме"

Но есть нюанс: террористом и экстремистом его признала только страна-агрессор – путинская Россия. За что? За финансирование вооруженных сил и содействие уничтожению россиян по всей линии фронта.

4. FAKE: "Банк "МИБ" оштрафовали на 20,5 миллиона за отмывание средств"

Несколько недель Нацбанк, силовые структуры и другие офисные муртады искали документы, рылись в клиентах и мечтали найти хоть что-то. Пока Нацбанк обосновал свой штраф за: "ненадлежащее выполнение банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиента" – к самому клиенту ни банк, ни Петр Порошенко не имеют никакого отношения. Банк обвиняют в том, что он не проделал работу ГБР, Минобороны, СБУ, Нацполиции и БЭБ и не провел проверку предприятия, с которым контракт заключило Министерство обороны. МИБ обжалует это решение в суде.

5. FAKE: "Петр Порошенко вывел 1,5 миллиарда"

Нет. Просто нет. Ни Петр Порошенко, ни Фонд Порошенко, ни банк никаких средств не выводили. Еще раз для слепых. Петр Порошенко передал на ВСУ 6,751 миллиард гривен – передал, а не вывел.

6. FAKE: "Порошенко обогатился на 4,6 миллиарда гривен за прошлый год"

Не обогатился, а потратил на армию. Не 4,6, а 6,751 миллиарда.

7. FAKE: "Порошенко вкладывал деньги украинцев в военные облигации и получил с них прибыль 18%"

Во-первых, Порошенко не собирает никакие деньги с украинцев. Во-вторых, вкладывать в военные облигации – это не об инвестициях, а о поддержке Вооруженных сил. Если вы думаете, что Порошенко не мог придумать, куда выгоднее инвестировать свои деньги, вы очень плохо его знаете. Ибо 18% "прибыли" не покрывают даже инфляции, вызванной войной. Однако мы призываем каждого, кто имеет возможность: покупайте военные облигации и поддерживайте Вооруженные силы!

8. FAKE: "Липецкая фабрика и завод "Богдан".

Эти фейки уже давно стоят в музее пропаганды коломойско-медведчуковских "плюсов" и России, еще со времен, когда действующие представители ОП работали на "1+1" и были соавторами этих фейков. Где-то рядом с убитым братом, подорванными складами и распятым мальчиком в трусиках.

Цена за одно такое сообщение варьируется от 2 до 5 тысяч долларов. Сама же черная кампания – от 100 тысяч долларов в день, или до 1 500 000 долларов в месяц.

Это 990 мавиков, или 4000 FPV-дронов, или 150 пикапов для Вооруженных сил за 30 дней. Столько стоит публикация лжи на пятого президента Петра Порошенко.

Откуда берут эти миллионы? Уплачиваются ли с них налоги? Почему эти деньги уходят не на оборону, а оседают в карманах владельцев Telegram-каналов?

Список каналов, уже сотни раз распространивших фейки о лидере оппозиции, представителях гражданского общества, военных и часто публикующих российские нарративы: Украина Online: Новости, Times of Ukraine: Новости, Украина Сейчас | УС, Карточный Офис, Инсайдер UA, Телеграмная служба новостей, Всевидящее ОКО, Реальная Война, Украина 24/7 – новости, PEREPICHKA, Джокер, Валентин Гладких Апокриф, Труха Украина.

Советуем отписаться от этих помоек и просим распространить это сообщение, чтобы больше людей узнали, как работает Telegram-ботоферма Офиса.