Напомню, что из всех украинских переводов Библии самый мелодичный, наиболее точный по содержанию и вообще лучший, который лично для меня вне конкуренции, — Ивана Огиенко (митрополита Иллариона), профессора и, кстати, в своё время министра УНР.

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Переводил он, в отличие от коллектива под руководством Филарета, не с русского перевода, а непосредственно с древнееврейского и греческого оригиналов.

При этом пользоваться желательно одним из тех изданий перевода Огиенко, где сохраняются его ударения, добавляющие тексту Библии замечательную певучесть, особенно — текстам Книги Псалмов, Книги Екклесиаста (или Проповедника), Песни песней, а также Нового Завета.

Именно такой перевод — ЗДЕСЬ.

С любовью к Богу, библейскому оригиналу и украинскому языку.