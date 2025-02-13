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Напомню, что из всех украинских переводов Библии самый мелодичный, наиболее точный по содержанию и вообще лучший, который лично для меня вне конкуренции, — Ивана Огиенко (митрополита Иллариона), профессора и, кстати, в своё время министра УНР.
Переводил он, в отличие от коллектива под руководством Филарета, не с русского перевода, а непосредственно с древнееврейского и греческого оригиналов.
При этом пользоваться желательно одним из тех изданий перевода Огиенко, где сохраняются его ударения, добавляющие тексту Библии замечательную певучесть, особенно — текстам Книги Псалмов, Книги Екклесиаста (или Проповедника), Песни песней, а также Нового Завета.
Именно такой перевод — ЗДЕСЬ.
С любовью к Богу, библейскому оригиналу и украинскому языку.
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