Тюльпаны будут стоять в вазе неделями: что добавить в воду

Существует много способов сохранить свежесть тюльпанов, в частности смена воды и подкормка их раствором, добавляемым к ним. Но есть один метод, о котором всегда с восторгом говорят эксперты.

Видео дня

Они рекомендуют использовать простой трюк, чтобы свежесрезанные цветы дольше цвели. Не нужно никаких изысканных удобрений или дорогих консервантов, пишет OBOZ.UA.

Как оказалось, достаточно просто положить в вазу с цветами монету. Многим неизвестно, что они содержат природные антимикробные свойства, которые предотвращают рост бактерий, вызывающих высыхание и увядание цветов, таких как тюльпаны.

Этот "удобный трюк" работает не только на тюльпанах; он также может помочь таким цветам, как розы.

Однако рекомендуется тщательно очистить монету перед использованием, чтобы удалить любую грязь и бактерии, иначе вы не получите ожидаемого результата.

Также надо обрезать стебли под углом, чтобы свежая вода легче поглощалась.

Другие методы включают использование сахара и яблочного уксуса. Три столовые ложки сахара следует растворить в одном литре теплой воды. Во время наполнения вазы свежесрезанные стебли должны быть покрыты подготовленной водой на семь-десять сантиметров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сохранить цветы дольше свежими.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.