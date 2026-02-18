Цветы не завянут и будут цвести дольше: добавьте два кухонных ингредиента в вазу

День святого Валентина уже прошел, поэтому важно позаботиться обо всех букетах цветов, которые вам, возможно, подарили. Свежие цветы добавляют яркого цвета любой комнате, но вы можете обнаружить, что они не стоят так долго, как хотелось бы.

Видео дня

Блогер, известная в TikTok как @mama_mila_ раскрыла свой простой трюк, чтобы дольше сохранять свежесть купленных в магазине цветов. К счастью, все, что вам нужно, это два предмета первой необходимости, которые, вероятно, уже есть в вашем кухонном шкафу.

Как сохранить цветы свежими

Сначала вам нужно наполнить вазу водой до середины. Затем добавьте одну столовую ложку сахара и только потом две столовые ложки белого уксуса.

Немного помешайте воду, чтобы сахар хорошо растворился. Если вы не обрезали стебли, она посоветовала срезать концы под углом 45° и убедиться, что они полностью погружены в воду, а также удалить лишние листья. Это поможет предотвратить попадание воздуха в стебли.

Сахар особенно важен для сохранения цветов живыми. Как только цветы срезают, они сразу начинают терять питательные вещества, обеспечиваемые фотосинтезом.

Сахар растворяется и помогает непрерывно питать цветы важными питательными веществами, поскольку со временем впитывает воду. Однако добавление сахара к цветам может иметь и другую сторону.

Он способствует росту бактерий, которые могут вызвать запах у ваших цветов и в конечном итоге привести к их быстрому гниению. Вот почему его следует сочетать с уксусом, чтобы остановить этот рост.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сохранить букет свежим и ароматным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.