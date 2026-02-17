Во Львове задержали 'минера' Верховной Рады: какое наказание ему грозит. Фото

В понедельник, 16 февраля, в полицию поступило сообщение от неизвестного мужчины из Львова о том, что Верховная Рада Украины якобы заминирована. Правоохранители установили, что эта информация была фейковой, и задержали "минера".

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области. Ложное сообщение о заминировании предоставил 20-летний львовянин.

"Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – отметили в полиции.

Следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

По состоянию на сейчас досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Галицкая окружная прокуратура.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 января по Украине прокатилась масштабная волна псевдосообщений о минировании зданий. Письма с угрозами поступали в органы власти, учебные заведения, предприятия, банки и торговые центры.

