"Тяжелая потеря для всех": на войне погиб работник Запорожского завода ферросплавов. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб работник Запорожского завода ферросплавов Максим Денисов. Мужчина служил в рядах Вооруженных Сил Украины с осени 2024 года.

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Жизнь воина оборвалась 8 января 2025 года в Донецкой области. Об этом сообщила администрация Запорожского завода ферросплавов.

Встал на защиту Украины

Максим был призван в ряды Вооруженных Сил Украины 3 ноября 2024 года. Он проходил службу в должности солдата зенитного пулеметного отделения 157-й отдельной механизированной бригады, честно и мужественно выполняя свой воинский долг.

Последний бой воина

Жизнь защитника оборвалась 8 января 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи села Воздвиженка Покровского района Донецкой области. До последнего вздоха Максим оставался верен военной присяге и своему народу.

"Смерть Максима – это глубокая душевная рана и невосполнимая утрата для каждого, кто его знал. Герои не умирают – они продолжают жить в нашей памяти, в наших сердцах и в истории Украины", – заявили в администрации предприятия.

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