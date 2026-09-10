"Был одним из лучших": на войне погиб командир подразделения морпехов "Борцуха", фото с которым в Ирпене стало легендарным

На войне погиб украинский военнослужащий Сергей с позывным "Борцуха". В первые дни полномасштабного вторжения он стал героем известной фотографии — на снимке воин едет на велосипеде с гранатометом. Тогда Сергей был бойцом снайперской группы "Тенгри", а впоследствии возглавил подразделение морской пехоты. Несколько дней назад военный погиб в результате вражеского авиаудара.

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Об этом 8 сентября в Facebook сообщил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов. Он назвал "Борцуху" одним из лучших украинских воинов современности и рассказал о его боевом пути.

Как появилась известная фотография из Ирпеня

В начале полномасштабного вторжения Сергей был бойцом снайперской группы "Тенгри" ГУР МО. Именно тогда он ехал на велосипеде через мост в Ирпень с гранатометом и тремя выстрелами к РПГ-7, направляясь навстречу российским бронетанковым колоннам.

"Сергей "Борцуха" на этом фото — боец снайперской группы "Тенгри" ГУР Минобороны в первые дни крупного вторжения с гранатометом и тремя патронами к РПГ-7 едет по мосту в Ирпень, чтобы остановить на велосипеде российские бронетанковые колонны длиной в десятки километров, которые рвались на Гостомель, Ирпень и Бучу", — написал Юрий Бутусов.

По его словам, вокруг царили хаос, паника и страх, люди бросали автомобили, а беженцы спасались бегством от наступления. В то же время нашлись те, кто, несмотря на смертельную опасность, двинулся навстречу врагу.

"Велосипеды и гранатометы против танков, авиации, баллистических ракет — так оно и было", — отметил Бутусов.

Он подчеркнул, что воля, характер и массовый героизм людей, рвавшихся в бой, изменили ход сражения и мировую историю в пользу Украины.

Известный кадр снял воин-доброволец группы "Тенгри" Владимир Миронюк с позывным "Джон".

В состав "Тенгри" вошли бойцы, имевшие значительный боевой опыт на Донбассе. Бутусов назвал их настоящими "тиграми" — военными, которые искали врага и возможности вступить в бой и были готовы отдать жизнь, чтобы остановить и уничтожить противника.

Именно такие бойцы, по словам Бутусова, разгромили российское наступление под Киевом и на других фронтах в первые дни полномасштабного вторжения.

Впоследствии "Борцуха" возглавил подразделение морской пехоты. Бутусов отметил, что установить точный боевой счет военного и подразделения, которым он командовал, сложно, ведь речь идет о многих сотнях оккупантов.

"Борцуха" был одним из лучших на этой войне. Сильный, действенный, всегда готов к бою, он всегда вдохновлял и мотивировал в бою собственным примером", – написал Бутусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 5 сентября на войне погиб 26-летний военнослужащий из Полтавской области Максим Микитюк. Он служил на Донецком направлении и был оператором дронов.

Микитюк родился 7 января 2000 года в Лохвице. В 2025 году он подписал контракт и встал на защиту Украины.

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