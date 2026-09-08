Ему навсегда будет 26: на войне погиб оператор дронов из Полтавской области. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий из Полтавской области Максим Микитюк. Сердце воина остановилось 5 сентября.

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Мужчина проходил службу на Донецком направлении. Об этом сообщили в Лохвицком городском совете.

Отдал жизнь за государство

Максим родился 7 января 2000 в Лохвице. Учился в Лохвицкой школе № 2, после ее окончания получал профессию парикмахера в Лохвицком профессионально-техническом училище № 27.

Погибшего воина вспоминают как открытого, искреннего человека, к которому тянулись люди. У него было много друзей, он умел поддержать и всегда был готов прийти на помощь, когда это нужно.

В 2025 году Максим подписал контракт и встал на защиту Украины. Проходил службу на Донецком направлении, был оператором дронов.

"Ему было всего 26 лет. Впереди предстояло столько всего – жизнь рядом с любимой женой, радости отцовства, планы, мечты, обычные семейные дни. Но жизнь оборвалась слишком рано. Навсегда останется память о нем – как сыне, муже, отце, брате, друге, земляке и смелом Воине", – написали в территориальной громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно стало известно о гибели старшего солдата Олега Попова из Нетишина. Боец долгое время считался пропавшим без вести.

Также после двух недель борьбы за жизнь скончался защитник из Гуляйполя. Артем Куриленко получил тяжелое ранение вблизи Межовой в Днепропетровской области.

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