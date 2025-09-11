Тушеная капуста с мясом и томатной пастой: рецепт вкусного и сытного блюда

Тушеная капуста – лучшее блюдо для обеда, ужина. А если добавит мясо, овощи, томатную пасту и зелень – будет еще вкуснее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с филе, овощами и томатной пастой.

Ингредиенты:

Капуста 1 средняя

Куриное филе или индюк филе

Морковь 1 шт.

Лук 1 шт.

Укроп пучок

Масло для жарки

Соль, кориандр, тмин, хмели- сунелли.

Яблочный или бальзамический уксус 1 ст.л.

Томатная паста 3 ч.л. + 300 мл горячей воды(зависит от размера капусты)

Способ приготовления:

1. Поджариваем лук с морковью на масле гхи до золотистости. Добавляем филе, жарим до корочки. Выкладываем нарезанную капусту, тушим 20 минут на среднем огне, помешивая каждые 3-5 минут. Она быстро уменьшится в объеме и пустит сок. Добавляем уксус, соль, кориандр, тмин, хмели-сунели и вкусно с приправой (сухой помидор, чеснок и базилик). Хорошо перемешиваем и еще тушим 2 минуты.

2. Заливаем томатной пастой, разведенной горячей водой. Увеличиваем огонь и готовим 15-20 минут, пока вода испарится, постоянно помешивая.

В самом конце добавляем зелень!

