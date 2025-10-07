Цвет ауры по дате рождения: как узнать и что он означает

Наша аура – это энергетическое поле, которое окружает тело. Некоторые описывают ее как ореол цветного света, излучаемого наружу, но это не то, что можно увидеть человеческим глазом.

Хотя наука еще не подтвердила концепцию цветов ауры, астрологи утверждают, что они напрямую зависят от даты нашего рождения, пишет OBOZ.UA.

Январь – желтый

Для людей, рожденных в первый месяц года, желтый цвет больше всего воплощает энергию целеустремленности. Они любят самосовершенствоваться. Новый год и его целенаправленные решения дают им много вдохновения для самомотивации.

Эти люди буквально сияют как солнце, даже если и не хотят этого.

Февраль – розовый

Если вы родились в феврале (он же месяц любви), розовый оттенок естественно формируется вокруг вас, словно силовое поле.

Эти люди любят любовь, романтику и все, что связано с этим месяцем.

Март и апрель – зеленый

Если вы родились в марте и апреле, пышная весенняя зелень идеально описывает ваше естественное энергетическое поле. Чувствуется непрерывная связь с природой – часто это отражается на безудержном желании воплощать проекты, связанные с садоводством или огородничеством.

Май и июнь – бирюзовый

Люди, рожденные в мае и июне, имеют энергичную, но одновременно рефлексивную ауру. Они не против путешествий, странствий и встреч на летних фестивалях.

Непринужденная атмосфера лета и сообщество, которое оно объединяет, — это их счастливое место.

Независимо от того, планируют ли они свою следующую большую поездку с палатками, или отправляются в путешествие с друзьями, люди, рожденные в эти месяцы конца весны и начала лета, излучают именно ту атмосферу, с которой хочется быть рядом.

Июль и август – фиолетовый

Те, кто родился в разгар лета, часто имеют фиолетовое энергетическое поле вокруг себя.

Эти люди устают от монотонности и пытаются вписаться в мир суеты. Что-то в этих последних днях лета дает им ностальгическое ощущение свободы и побуждает к изменениям в своей жизни, чтобы найти ее.

Сентябрь – оранжевый

Это самомотивированные, увлеченные люди, которые живут ради перезагрузки осеннего сезона. Воплощая атмосферу возвращения в школу, оранжевые ауры могут с удовольствием и радостью работать над новыми начинаниями.

Октябрь – синий

Люди, родившиеся в октябре, излучают самую уютную энергию. Они наслаждаются уютными свиданиями за кофе и осенними вкусностями, которые они пекут с друзьями. Вы можете найти их за чтением в самой эстетичной кофейне города или на встрече по сбору яблок. Но где бы они ни были, вы можете ожидать, что их близкие будут рядом.

Ноябрь – индиго

Если кто-то и любит уютные вечера дома, то это те, кто имеет ауру индиго.

Они наслаждаются одиночеством коротких дней и тишиной длинных ночей. Свернувшись калачиком в постели, они чувствуют себя самыми счастливыми, видимо, поэтому они излучают такой успокаивающий цвет.

Декабрь – красный

Те, кто родился в декабре, излучают веселую энергию. Они обычно наслаждаются традициями и уютом, который приносят. Знакомые лица, встречи и особые совместные моменты праздничного сезона согревают сердце.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений.

