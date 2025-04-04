Цитрусовая паска, которая не черствеет до 10 дней: рассказываем, как правильно готовить
Если вы хотите приготовить паску, которая долго не черствеет, предлагаем вам идеальный рецепт пасхальной выпечки на 2 яйцах и 600 г муки. Обязательно добавьте в тесто цукаты, цедру.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и пышной паски, которая долго не будет черстветь.
Ингредиенты:
Опара:
- Молоко – 225 мл
- Сахар – 3 ст. л
- Дрожжи сухие – 8 г
- Мука – 125 г
Тесто:
- Яйца – 2 шт
- Желток – 1 шт
- Сахар – 160 гр+ванилин
- Апельсин – 1 шт
- Мука – 550-600 г (в зависимости от вашей муки) тесто будет немного липким, но затем при формировании можно смазать руки маслом
- Масло – 100 г, комнатной температуры
- Изюм, сухофрукты
Способ приготовления:
1. Опара: смешайте яйца, дрожжи, сахар, молоко и муку, перемешайте и оставьте.
2. Пока опара бродит, смешиваем яйца, сахар, цедру апельсина и сок этого же апельсина, добавляем опару, перемешиваем, всыпаем муку, перемешиваем и тогда добавляем масло, хорошо смешиваем и ставим тесто на 1 час.
3. Готовое тесто скручиваем, добавляем сухофрукты и ставим еще на 1 час.
4. Когда тесто подошло в третий раз, разделяем на 3 части, формируем паски, даем постоять еще 30 минут и выпекаем 30 минут.
Готовые паски можно украсить по желанию!
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