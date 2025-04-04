Цитрусовая паска, которая не черствеет до 10 дней: рассказываем, как правильно готовить

Если вы хотите приготовить паску, которая долго не черствеет, предлагаем вам идеальный рецепт пасхальной выпечки на 2 яйцах и 600 г муки. Обязательно добавьте в тесто цукаты, цедру.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и пышной паски, которая долго не будет черстветь.

Ингредиенты:

Опара:

Молоко – 225 мл

Сахар – 3 ст. л

Дрожжи сухие – 8 г

Мука – 125 г

Тесто:

Яйца – 2 шт

Желток – 1 шт

Сахар – 160 гр+ванилин

Апельсин – 1 шт

Мука – 550-600 г (в зависимости от вашей муки) тесто будет немного липким, но затем при формировании можно смазать руки маслом

Масло – 100 г, комнатной температуры

Изюм, сухофрукты

Способ приготовления:

1. Опара: смешайте яйца, дрожжи, сахар, молоко и муку, перемешайте и оставьте.

2. Пока опара бродит, смешиваем яйца, сахар, цедру апельсина и сок этого же апельсина, добавляем опару, перемешиваем, всыпаем муку, перемешиваем и тогда добавляем масло, хорошо смешиваем и ставим тесто на 1 час.

3. Готовое тесто скручиваем, добавляем сухофрукты и ставим еще на 1 час.

4. Когда тесто подошло в третий раз, разделяем на 3 части, формируем паски, даем постоять еще 30 минут и выпекаем 30 минут.

Готовые паски можно украсить по желанию!

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