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Цитрусовая паска, которая не черствеет до 10 дней: рассказываем, как правильно готовить

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
588
Рецепт паски

Если вы хотите приготовить паску, которая долго не черствеет, предлагаем вам идеальный рецепт пасхальной выпечки на 2 яйцах и 600 г муки. Обязательно добавьте в тесто цукаты, цедру. 

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Домашняя паска

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и пышной паски, которая долго не будет черстветь.

Рецепт паски

Ингредиенты: 

Опара: 

  • Молоко – 225 мл
  • Сахар  – 3 ст. л
  • Дрожжи сухие – 8 г
  • Мука – 125 г

Тесто: 

  • Яйца – 2 шт
  • Желток – 1 шт
  • Сахар – 160 гр+ванилин
  • Апельсин – 1 шт
  • Мука – 550-600 г (в зависимости от вашей муки) тесто будет немного липким, но затем при формировании можно смазать руки маслом 
  • Масло – 100 г, комнатной температуры
  • Изюм, сухофрукты 

Способ приготовления: 

1. Опара: смешайте яйца, дрожжи, сахар, молоко и муку, перемешайте и оставьте. 

Приготовление опары

2. Пока опара бродит, смешиваем яйца, сахар, цедру апельсина и сок этого же апельсина, добавляем опару, перемешиваем, всыпаем муку, перемешиваем и тогда добавляем масло, хорошо смешиваем и ставим тесто на 1 час.

Приготовление теста

3. Готовое тесто скручиваем, добавляем сухофрукты и ставим еще на 1 час.

Готовое тесто

4. Когда тесто подошло в третий раз, разделяем на 3 части, формируем паски, даем постоять еще 30 минут и выпекаем 30 минут.

Сколько выпекать паски

Готовые паски можно украсить по желанию!

Готовая паска

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