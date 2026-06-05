'Ценностный человек и большой идеалист': на войне погиб юрист, который занимался реформой СБУ. Фото

На войне против российских оккупантов погиб воин Виталий Цокур. В гражданской жизни он был юристом, работал в "Центре противодействия коррупции", основал общественную организацию "Осяжный горизонт" и занимался реформой Службы безопасности Украины.

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Трагическую новость 5 июня подтвердили в ЦПД. "Друзья, у нас печальная весть. На фронте погиб наш бывший сотрудник", – сообщили расследователи.

Что известно о Виталии Цокуре

Наш защитник присоединился к войску перед российским полномасштабным вторжением, 3 февраля 2022 года, подписав контракт с Силами территориальной обороны.

Когда агрессор развязал большую войну, Цокур был одним из первых, кто оборонял страну. Впоследствии он присоединился к Силам специальных операций.

"Виталий прошел сквозь тяжелые испытания в составе ССО, получил награды за риски при выполнении боевых задач", – рассказали в "Центре противодействия коррупции".

Сам Цокур в Facebook сообщал, что, согласно указу президента от 20.12.2023, ему вручили медаль "За военную службу Украине". "Оцененные усилия и риски при выполнении боевых задач имел честь делить с достойными, замечательными людьми", – так он прокомментировал свою награду.

"Желаю жить в целостной, независимой, крепкой и успешной Украине. Мощной и безопасной стране. Которую не только уважают, но и остерегаются передовые государства", – писал юрист на своей странице в соцсети в марте 2022 года.

Бывшие коллеги из ЦПК рассказали, что украинец был очень ценностным человеком и большим идеалистом. "Виталий верил в реформу СБУ и имел видение, какой должна быть спецслужба", – отметили в общественной организации.

Как ранее писал OBOZ.UA:

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