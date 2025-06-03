Три лайфхака, которые продлят срок работы пылесоса, смартфона и кофемашины

Срок службы бытовой техники в современном мире ограничен несколькими годами. Поэтому чтобы сэкономить деньги все больше людей проявляют интерес к ремонту, чтобы продлить срок службы техники.

Видео дня

При чем в некоторых случаях не обязательно обращаться в сервисный центр, ведь не очень трудоемкий ремонт можно осуществить самостоятельно. OBOZ.UA узнал, какие лайфхаки могут продлить срок работы пылесоса, смартфона и кофемашины.

По данным Amazon, порядка 62% европейцев говорят, что они успешно следовали видео о ремонте своими руками дома, а 32% посетили сервисные центры, чтобы починить сломанный предмет. Чтобы помочь клиентам с быстрыми исправлениями, в сети опубликовали новую серию видеороликов, показывающих, насколько быстрым, экономичным и простым может быть такой ремонт своими руками.

Как очистить все фильтры пылесоса

Большинство новых моделей, включая вертикальные пылесосы, имеют два или иногда три фильтра. Это может вызвать путаницу у покупателей, которые считают, что очистили фильтр, когда на самом деле есть второй или третий, полный пыли. Если это не проверить, это может вызвать проблемы, такие как значительное снижение всасывания.

Инженер по ремонту, специализирующийся на обслуживании и ремонте бытовой электроники, Бал Сокхал говорит, что практически каждый человек может открыть пылесос и проверить область возле двигателя, чтобы самостоятельно очистить фильтры. Эксперт говорит, что не следует прилагать усилия, чтобы открыть пылесос. Если он должен открываться, вы можете сделать это легко, используя пальцы, чтобы освободить защелку. Как только все фильтры будут очищены, попробуйте снова воспользоваться пылесосом, и вы сразу же заметите разницу.

Ремонт смартфона с помощью зубочистки

Микроскопические частицы являются одними из главных виновников, которые могут затруднить зарядку совершенно исправного смартфона. Хотя порт зарядки телефона может выглядеть чистым невооруженным глазом, распространенной проблемой является то, что внутри могут скапливаться карманные ворсинки, шерсть домашних животных и другие мелкие частицы.

Зубочистка может "спасти" смартфон за считанные секунды. Если вы заметили, что зарядка идет медленно или вообще не идет, просто выключите телефон, затем очень осторожно используйте неиспользованную зубочистку, чтобы вытащить пыль и мусор, вставляя в гнездо для зарядки только кончик. После того, как вы выполните этот шаг, вы обнаружите, что ваше зарядное устройство легко подключается снова, позволяя вашему телефону снова включиться в кратчайшие сроки".

Как самостоятельно очистить кофемашину

На кухне остатки кофейной гущи могут стать причиной проблем с кофемашинами из-за засорения внутреннего устройства. Просто очистив поддон от гущи с помощью неиспользованной зубной щетки, прополоскав фильтр и включив функцию подачи пара или горячей воды через машину в течение целой минуты, можно устранить проблему.

Кроме того, для продления срока службы кофемашины следует регулярно использовать специальные средства для очистки от кофейных масел. Также важно знать, что в кофемашину лучше заливать очищенную или отфильтрованную воду.

Как сообщал OBOZ.UA, высокая автономность смартфона является одним из самых главных критериев для большинства пользователей. Некоторые приложения на телефоне могут "убивать" батарею быстрее и, как следствие, время автономной работы падает. Чтобы разряженный смартфон не застал вас врасплох, следует знать о некоторых нюансах конкретных приложений.

Ранее сообщалось, что каждый владелец ноутбука время от времени несет его в сервисный центр, а определенный процент устройств ломаются из-за элементарных ошибок пользователей. Угрозу представляют не только внешние опасности, ведь постепенно девайсы "гибнут" и из-за таких вещей, как пыль в системе охлаждения или неправильная зарядка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!