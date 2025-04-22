Пять ошибок, которые 'убивают' ноутбук: вы могли это не знать

Каждый владелец ноутбука время от времени несет его в сервисный центр, а определенный процент устройств ломаются из-за элементарных ошибок пользователей. Угрозу представляют не только внешние опасности, ведь постепенно девайсы "гибнут" и из-за таких вещей, как пыль в вентиляторе или неправильная зарядка.

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OBOZ.UA собрал пять распространенных ошибок, которых допускаются владельцы ноутбуков. Избежав их, вы сможете продлить срок службы вашего портативного персонального компьютера.

Ошибка №1: блокировка вентилятора

Многие ноутбуки имеют один или несколько вентиляторов, встроенных в корпус и предназначенных для поступления свежего воздуха, продуваемого через радиатор. Этот воздух помогает отводить внутреннее тепло, сохраняя девайс прохладным во время активного использования.

Этот процесс критически важен для всех ноутбуков, поэтому важно убедиться, что вентиляторы никогда не блокируются. Главными виновниками в этом являются пыль и волосы, которые всасываются вентиляторами и закупоривают внутренние пути ноутбука. Впоследствии он перегревается, причиняя повреждение системы и компонентов. Поэтому нужно проводить регулярную очистку вентиляторов – самостоятельно или в сервисе.

Также уменьшить охлаждающие возможности вашего ноутбука и создать нагрузку на двигатели вентиляторов может, например, использование устройства на мягкой поверхности (например одеяло, диван и т. д.). Чтобы избежать проблем, советуют использовать ноутбук на жесткой поверхности, которая не прижимается к нижней части корпуса и не закрывает вентиляционные отверстия.

Ошибка №2: перегрев ноутбука

Компоненты ноутбука предназначены для работы в определенных температурных диапазонах. Если тепла слишком много, это может ускорить их износ или, что еще хуже, полностью "убить" компоненты. И именно неисправные вентиляторы обычно ведут к тепловому повреждению ноутбука. Так что если хотите, чтобы он прослужил как можно дольше, сделайте все возможное, чтобы предотвратить накопление тепла.

Ошибка №3: ​​чрезвычайный/недостаточный процент заряда батареи

Батареи ноутбуков разряжаются сами по себе со временем, и вы ничего не можете с этим поделать. Но если хотите убедиться, что она будет работать как можно дольше, вам нужно беречь ее от таких крайностей, как перезарядка и разрядка.

В частности, не оставляйте батарею постоянно подключенной до 100% заряда и не оставляйте ее разряженной в течение нескольких дней, недель или месяцев.

Если только приобретаете ноутбук, обратите внимание на наличие у него режима хранения: функцию защиты батареи, которая раньше времени прекращает зарядку, когда она достигает определенного уровня (обычно около 80% или 85%). Эта функция позволяет держать ноутбук подключенным к сети, не давая ему постоянно работать на 100%. Но нужно самостоятельно следить за тем, чтобы избежать падения заряда до 0%.

Ошибка №4: включение ноутбука после холода

Экстремальные значения температуры и ее колебания могут также повлиять на то, сколько прослужит ноутбук. Если внутри него образуется конденсат после перепада температур, это может привести к короткому замыканию в компонентах, что мгновенно приведет к разрушению системы.

Поэтому, если носите ноутбук по холодной улице, позаботьтесь, чтобы он был упакован в сумку или рюкзак, и подождите, пока достигнет комнатной температуры, прежде чем включить его. Зарядка ноутбука во время мороза также следует избегать, так как это может повредить аккумулятор.

Ошибка №5: небрежное отношение к оборудованию

Некоторые ноутбуки имеют гибкие основания и крышки дисплея. Если к тому же он тяжел, все устройство может погнуться, когда вы возьмете его за края. Это может повредить компоненты внутри системы, не предназначенные для сгибания.

Грубое обращение с ноутбуком может привести к нагрузке на шарнир дисплея. Если он начинает двигаться ненамеренно, то может защемить проводку, удерживающую дисплей и вебкамеру подключенными. Так что никогда не берите ноутбук только за дисплей.

Кроме этого, следует избегать использования ноутбука в качестве папки: класть между дисплеем и клавиатурой бумаги, что создает невидимое дополнительное давление на петли, когда внутри девайса "зажаты" другие вещи.

Ранее OBOZ.UA назвал пять ошибок во время зарядки смартфона, которые медленно "убивают" гаджет. Их следует избегать, чтобы сохранить аккумулятор в хорошем состоянии.

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