Приложения, которые 'убивают' батарею смартфона: нужно пять шагов, чтобы все исправить

Высокая автономность смартфона является одним из самых главных критериев для большинства пользователей. Некоторые приложения на телефоне могут "убивать" батарею быстрее и, как следствие, время автономной работы падает.

Видео дня

Чтобы разряженный смартфон не застал вас врасплох, следует знать о некоторых нюансах конкретных приложений. OBOZ.UA выяснил, какие приложения всего "убивают" батарею смартфона и как можно продлить время автономной работы.

Большинство приложений социальных сетей и мессенджеры постоянно синхронизируются, отправляют уведомления или отслеживают местоположение. Это означает, что они работают в фоновом режиме.

Facebook

Instagram

Messenger

Snapchat

WhatsApp

TikTok

Telegram

Часть приложений постоянно отслеживают ваше местонахождение даже в фоновом режиме. К программам с активным использованием геолокации можно отнести такие приложения:

Google Maps

Waze

Uber / Bolt

Runkeeper, Strava

Life360

Некоторые игры на смартфоне часто используют множество ресурсов процессора и графики, что в свою очередь приводит к быстрому разряду аккумулятора. Игры с высокими графическими требованиями:

Genshin Impact

PUBG Mobile

Call of Duty Mobile

Fortnite

Asphalt 9

Приложения, использующие камеру, микрофон или дополненную реальность сильно влияют на заряд батареи:

Zoom / Google Meet / Skype

Snapchat (AR-фільтры)

Instagram (Stories, Reels)

TikTok (съемка + просмотр видео)

Приложения с постоянной синхронизацией данных постоянно проверяют новые сообщения или обновления и тоже быстро "убивают" АКБ смартфона. Среди таких приложений:

Gmail / Outlook

Dropbox / Google Drive

OneDrive

Google Фото (резервное копирование фото)

Приложения для потокового видео и музыки разряжают батарею за счет использования мобильного интернета и дисплея на высокой яркости. Следующие приложения могут привести к быстрой потере заряда АКБ:

YouTube

Netflix

Spotify

Twitch

Apple Music

Чтобы уменьшить потребление батареи смартфона, необходимо регулярно следить за тем, какие приложения работают в фоновом режиме. Также сохранить заряд АКБ помогут несколько советов:

Ограничить фоновую активность в настройках (Android/iOS).

Выключать геолокацию, когда ее не пользуетесь.

Уменьшить яркость экрана или включите темный режим.

Закрывать игры и "тяжелые" приложения, когда не используете их.

Включить энергосбережение в системных настройках.

Напомним, регулярное обновление операционной системы смартфона обеспечивает стабильную работу устройства и защищает пользователей от вредоносных программ благодаря патчам безопасности, которые устраняют уязвимости и ошибки программного обеспечения.

Как сообщал OBOZ.UA, каждый владелец ноутбука время от времени несет его в сервисный центр, а определенный процент устройств ломаются из-за элементарных ошибок пользователей. Угрозу представляют не только внешние опасности, ведь постепенно девайсы "гибнут" и из-за таких вещей, как пыль в системе охлаждения или неправильная зарядка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!