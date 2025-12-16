'Три ключевые специальности': в 43-й ОАБр рассказали, какие специалисты им наиболее нужны

Военнослужащие 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила защищают нашу страну на разных направлениях в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Сейчас им нужны специалисты по трем важным специальностям – это водители, артиллеристы и инженеры.

Однако, кроме этого, есть и другие виды деятельностей, где ищут подмогу. Подробнее об этом рассказала штаб-сержант отдела коммуникации вышеупомянутой бригады Мария Боровик, сообщает Армия FM.

"Больше всего нам нужны водители, артиллеристы и инженеры. Это три ключевые специальности на сегодня. Но в целом вакансий гораздо больше и они размещены на платформах Robota.ua, Lobby X и других. Также мы публикуем их в наших социальных сетях. Там есть контакты рекрутера, с которым можно напрямую связаться", – объяснила военная.

Она добавила, что желающие имеют возможность мобилизоваться без ТЦК, всю соответствующую информацию предоставляет рекрутер.

Боевой путь защитницы

Мария рассказала, что присоединилась в ряды ВСУ в августе 2022 года. Сначала она проходила службу в механизированной бригаде, а затем перевелась в 43-ю отдельную артиллерийскую бригаду. Это решение было для нее осознанным, ведь защитница с детства стремилась связать свою жизнь с военным делом.

"Но так сложилось, что я получила медицинское образование – училась на акушерку. А потом – 2022 год, широкомасштабная война, оккупация. Все это наложилось друг на друга, и я решила, что должна быть полезной и выполнить свой долг", – подчеркнула она.

По словам девушки, ее путь в армии начался с учебного центра. Сначала она планировала служить боевым медиком, однако проходила подготовку по специальности наводчика-оператора БМП-2. После этого попала в боевую бригаду, где сначала была привлечена к делопроизводству, а затем отвечала за вещевое обеспечение.

Позже она занимала должность инструктора по огневой подготовке, готовя штурмовые группы. Со временем перевелась в артиллерийское подразделение, где выполняла обязанности оператора БпЛА и участвовала в боевых задачах на Бахмутском направлении. После службы на боевой должности ее назначили штаб-сержантом отдела коммуникации.

Мария отметила, что основными задачами бригады, в которой она несет службу, является огневая поддержка подразделений на переднем крае, контрбатарейная борьба, уничтожение техники и резервов врага, работа на больших дистанциях и поддержка наступательных и оборонительных операций.

"Сейчас очень много FPV-дронов, КАБов, вражеских разведывательных БпЛА. Это серьезные угрозы, которые мешают работать артиллеристам. Но к этому привыкают и учатся противодействовать. Никто не опускает рук — мы знаем, как с этим бороться, – подчеркнула военная.

