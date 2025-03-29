21 год и медицинское образование: что известно о первой девушке, подписавшей контракт 18-24. Видео

В субботу, 29 марта, стало известно о первой девушке, подписавшей "Контракт 18-24". Ее зовут Вероника, она имеет медицинское образование и родом из Одесской области.

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Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. Будущей военной 21 год. Она будет проходить службу в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Вероника избрала для себя специальность стрелок-санитар.

"Как только появились бригады, сразу подала заявку. Смотрела информацию обо всех бригадах, их боевом пути. Но выбрала 72 ОМБр, понравилась больше всего", – объяснила девушка свой выбор.

По ее словам, денежное вознаграждение по контракту мотивирует, но не являлось решающим фактором.

"Важная льгота для людей 18-24 лет — ипотека, это мотивирует. Равно как и определенный срок службы. Но насколько я знаю, все готовы и дальше служить после одного года", – рассказывает Вероника.

В Генштабе также рассказали, что родные узнали о решении девушки за полтора дня до начала подготовки. Однако Вероника уверена – защищать Украину может каждый. И любая.

"Мама, есть младший брат, они поддерживают, конечно, немного переживают. Друзья в восторге, многие готовы идти за мной в 72 бригады. Двое уже ушли, подали заявки в эту бригаду", – говорится в видео.

Напомним, что с февраля Министерство обороны Украины ввело инициативу "Контракт 18-24", предусматривающую возможность добровольной службы для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в Силах обороны. Для них контракт продлится один год.

Ранее стало известно о том, что выплаты в 1 млн грн, предусмотренные проектом "Контракт 18-24", могут не получить военные, дважды и более привлекаемые к ответственности за дисциплинарные нарушения во время службы. Однако адвокат Роман Лихачев считает, что в некоторых случаях такое наказание несоразмерно, поэтому военнослужащие могут обращаться в суд.

Как ранее писал OBOZ.UA, в марте Генеральный штаб Вооруженных сил Украины расширил список бригад, к которым можно присоединиться по "Контракту 18-24". К шести бригадам, с которыми добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт, добавились еще десять.

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