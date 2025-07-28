Третья годовщина российского теракта в Еленовке: в Украине провели акции в знак памяти об убитых военнопленных. Фото и видео

В понедельник, 28 июля, в Украине чтят память тех, кто был казнен, замучен или погиб в российском плену. Дата приурочена к теракту оккупантов в Еленовке Донецкой области, когда погибли по меньшей мере 50 украинских пленных, еще 140 – получили ранения.

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По данным Офиса генерального прокурора, всего более 11 тыс. человек были незаконно удерживаемые в тюрьмах россиян. По уголовным делам сообщено о подозрении 534 лицам, а 117 уже осуждены.

Жители разных городов Украины сейчас вышли на акции памяти об убитых в российских застенках. Подробнее об этих мероприятиях читайте в материале OBOZ.UA.

Второе видео: движение "Желтая лента", акция памяти о погибших пленных в оккупации

Чернигов

В Чернигове украинцы возложили цветы к мемориальному знаку в память о Защитниках и Защитницах Украины, участниках добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.

Эту дату отмечают впервые, отметил руководитель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

"Замученные до смерти. Казненные. Те, кого убили в российских застенках. Сегодня вспоминаем всех: военных, добровольцев, гражданских. Всех людей, у которых забрали жизнь только потому, что они были украинцами. Жестоко убитые. Непокоренные", – написал чиновник в официальном Telegram-канале.

Запорожье

В Запорожье почтили память тех, кто уже не вернется из плена, у мемориала "Дерево Памяти".

В памятной акции приняли участие чиновники, военные, родные и друзья пленных и замученных, сообщили в Запорожской ОВА.

"Память о тех, кого замучил враг в плену, – это наша общая боль и наш долг. Эта боль ежедневно нам напоминает, что мы должны бороться и за тех, кто остается в плену", – сказал военнослужащий Николай.

В честь замученных пленников России провели минуту молчания, вспоминая каждого, кто не вернулся из плена.

Николаев

На Николаевщине память погибших и замученных в плену почтили вместе с семьями погибших, военными, волонтерами, представителями общественности, информировал руководитель ОВА Виталий Ким.

"Сегодня мы склонили головы в скорби по тем, кто не вернулся с войны, кто был казнен, замучен или погиб в плену. Защитники, добровольцы, гражданские – каждый из них заплатил самую высокую цену за свободу Украины.... Боремся за каждого", – рассказал чиновник.

Оккупированные территории востока и юга Украины

К чествованию погибших пленных присоединилось и движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента".

В захваченных Россией Донецке, Мелитополе, Луганске, Севастополе, Симферополе, Бахчисарае и Геническе почтили память жертв теракта в Еленовке тихой акцией памяти.

"Жестокость Еленовки оставила след в каждом, кто видит и понимает, что творит Россия. Российское коварство всегда идет рядом с ложью, пытками и страхом – это лицо врага, с которым мы имеем дело ежедневно. Мы благодарим Силы обороны Украины за то, что вы продолжаете бороться за каждого из нас", – говорится в сообщении движения.

Черкассы

В Черкасской ОВА отметили, что нынешняя дата – "об одном из самых жестоких преступлений России против человечности, против украинского народа".

"День памяти. Грусти. И неописуемой боли... Сегодня мы чтим тех, кто погиб в российском плену. Военных и гражданских. Замученных российскими оккупантами, замученных, убитых... Героев, которые до последнего вздоха боролись за Украину", – написал глава ОВА Игорь Табурец в официальном Telegram-канале.

Житомир

В Житомире родные военнопленных и без вести пропавших вышли на очередную акцию "Неизвестность и плен убивают" 26 июля. Акцию приурочили к годовщине теракта в Еленовке.

Участники собрались на площади Королева. Мероприятие традиционно начали с минуты молчания, сообщило "Суспільне".

Среди приглашенных присутствовала журналистка Анна Курцановская, соавтор книги об убитых в Еленовке.

Она рассказала, что некоторые из родных погибших воинов до сих пор не могут признать свою потерю и продолжают ждать и возвращения родного человека.

Полтава

В Полтаве в 9:00 в понедельник горожане организовали акцию-напоминание. Она, в частности, посвящена третьей годовщине теракта в Еленовке.

Ужгород

Жителей и гостей Ужгорода призывают присоединиться сегодня к акции чествования в 18:00 на Театральной площади.

За военные преступления РФ сообщено о подозрениях

Офис генпрокурора продолжает расследовать системные военные преступления России против военнопленных и гражданских, сообщили 28 июля в ведомстве.

Прокуроры осуществляют процессуальное руководство в ряде уголовных дел по фактам жестокого обращения с военнопленными и гражданскими (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По результатам следствия:

– установлено, что более 11 тыс. человек были незаконно удерживаемые в местах несвободы.

–признаны потерпевшими более 5 тыс. военных и более 5 600 гражданских;

– сообщено о подозрении 534 лицам;

– направлено в суд обвинение в отношении 365 человек.

– уже 117 человек осуждены.

"Расследования показывают – преступления имели системный характер, основывались на дискриминации по национальному и языковому признакам, были спланированы и координированы представителями власти страны-агрессора", – заявили в ОГП.

Кроме того, на временно оккупированных территориях и в самой России выявлено 176стационарных мест несвободы и более 120 временных (транзитных) точек содержания.

Пленников систематически пытали: избивали, подвергали электрошоку, применяли служебных собак, душили, подвешивали, имитировали казнь, прибегали к сексуальному насилию.

Зафиксированы случаи причинения увечий, ожогов, психологического издевательства.

В частности, сообщено о подозрении более 45 сотрудникам учреждений Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Среди них – руководители российских СИЗО и колоний (города Курск, Старый Оскол, Пакино), а также начальники учреждений на оккупированных территориях (Суходольская, Волновахская колонии).

Особенно ужасно массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке, заявили в ОГП.

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года в результате взрыва погибли по меньшей мере 50 человек, еще 140 получили ранения.

Руководству колонии сообщено о подозрении в оставлении раненых без медпомощи, что привело к гибели еще девяти украинских воинов .

Эти преступления являются грубым нарушением международного гуманитарного права: Женевских конвенций, Конвенции ООН против пыток, Римского статута Международного уголовного суда, Международного гуманитарного права и всех норм человечности.

Они не имеют срока давности.

Следствие продолжается – ни одно свидетельство не будет оставлено без внимания, пообещали в ОГП.

"Каждый палач – от непосредственного исполнителя до высшего должностного лица, который давал приказы или покрывал преступления, – будет отвечать по закону. Помним. Чествуем. Работаем ради справедливости", – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не забудут и не простят преступлений РФ.

"В ночь с 28 на 29 июля 2022 года Россия совершила одно из самых страшных военных преступлений, убив десятки украинских пленных – "азовцев "– в Еленовке. И к сожалению, таких примеров российских зверств немало", – написал он в официальном Telegram-канале.

Сейчас, в третью годовщину теракта, в Украине впервые отмечается День скорби и памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену, добавил президент.

"Мы помним. И не простим", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

23 июля состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ – уже второй в июле и девятый в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

В тот же день в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров делегаций Киева и Москвы. Президент Владимир Зеленский заявил, что его главным результатом стали новые договоренности по возвращению в Украину пленных воинов и гражданских пленников.

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