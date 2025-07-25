'Мы долго шли к этому вопросу': Зеленский рассказал о договоренностях в Турции и объяснил, что стоит за 'вбросом' о Курщине

Россия выдумала десятки гражданских из Курской области, которых якобы удерживает Украина. Этот вброс стал очередным проявлением тактики "отзеркаливания" Москвой требований и обвинений со стороны Киева.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 24 июля, где присутствовала главный редактор OBOZ.UA Леся Гасич. Глава государства также рассказал о главном результате третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Что известно о запущенном Россией фейке по Курщине

Зеленский опроверг, что Украина якобы силой удерживает 30 взрослых и 20 детей из Курской области. Требования россиян "вернуть" этих вымышленных гражданских "заложников" являются элементом российской пропаганды, считает президент.

"Я думаю, что с этим надо разбираться. У нас их детей нет. Это какой-то новый трек пошел", – отметил Зеленский.

Подобные заявления, признался глава государства, его не очень удивили, ведь Россия уже давно "отзеркаливает" требования и заявления Украины.

"Когда мы говорили о нелегитимности Путина, как можно с ним иметь дело, они взяли на "вооружение" историю о моей нелегитимности и тому подобное. Как только мы говорили, что они не забирают своих погибших, они начали нам предлагать обмен телами. Хотя до этоготна поле боя это происходило немедийно, спокойно, тихо, никто не оказывал такое медийное давление, которое они сделали. А сейчас, видите, они поняли, что они передали нам "русских", и потом поняли, что это давление уже работает против них. Хотя они проговаривали этот вопрос. Безусловно, обмен телами – это важно, важно возвращать своих", – заявил Зеленский.

О чем удалось договориться во время третьего раунда переговоров

Главным – и едва ли не единственным – результатом третьего раунда переговоров стали договоренности по возвращению в Украину еще части пленных воинов и гражданских заложников.

"Мы договорились об обмене 1200 военнопленных. Второе – мы долго шли к этому вопросу. Я думаю, что это важный аспект. Это гражданские – политические заключенные и журналисты. Мы начали работать над списками. Теперь это категория политических заключенных и журналистов. И вы знаете, что мы не можем обменивать гражданских. Гражданских они должны отпускать. Поэтому ищем сейчас формат по спискам. И с нашей стороны, и с их стороны", – объяснил президент

Состоится ли встреча Зеленского и Путина

По словам Зеленского, Украина в Стамбуле снова настаивала на проведении встречи на высшем уровне. И если раньше россияне категорически отвергали такую возможность, сейчас сложилось впечатление о небольших сдвигах в этом вопросе.

"Нам нужно окончание войны, которое начинается, наверное, со встречи лидеров. По-другому с ними не получится. Нужна адженда такой встречи – встречи на уровне лидеров. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", – отметил президент.

Он убежден, что на позицию российской делегации повлияли Силы обороны.

"Я думаю, что многое удалось с некоторыми шагами на территории России, некоторыми операциями. Много вещей, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

23 июля в Стамбуле прошли переговоры Украины и России. Во время новой встречи Киев предложил провести встречу лидеров до конца августа.

В Кремле же заявили, что встречу Путина с Зеленским до конца лета "трудно представить" "учитывая объем работы". Также там выдали, что делают все возможное для создания "буферных зон" на границе с Украиной.

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