Третья годовщина подрыва Каховской ГЭС: реальное количество жертв до сих пор неизвестно, – Кулеба

В субботу, 6 июня, в Украине – третья годовщина подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на Херсонщине. Даже за три года расследований реальное количество жертв этого военного преступления до сих пор остается неизвестным. Сейчас точно известно лишь о 35 погибших.

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О печальной годовщине напомнил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба. Он заверил, что Россия обязательно будет нести ответственность за это преступление.

Что сказал Кулеба

"Сегодня – третья годовщина подрыва Каховской ГЭС, одного из крупнейших военных преступлений России против людей и окружающей среды. Три года назад российские войска уничтожили дамбу и Каховское водохранилище. Было затоплено 80 населенных пунктов, эвакуированы почти 4 тысячи человек. По меньшей мере 34 человека погибли, но реальное количество жертв до сих пор неизвестно", – отметил министр.

Он напомнил, как в первые дни после трагедии на Херсонщине и Запорожье круглосуточно работали спасатели, полицейские, медики, волонтеры, "более 500 коммунальщиков из разных регионов Украины помогали ликвидировать последствия разрушения". Вместе с энергетиками и газовиками они восстанавливали инфраструктуру, водоснабжение и нормальную жизнь громад.

"Помним эту трагедию и каждого, кого она коснулась. Россия обязательно будет нести ответственность за это преступление против людей, природы и будущего Украины", – уверен Алексей Кулеба.

Он показал фото региона трехлетней давности.

Подрыв ГЭС

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины уже сообщила о подозрении российскому высокопоставленному чиновнику войск РФ, который командовал подрывом Каховской гидроэлектростанции. Речь идет о генерал-майоре Владимире Омельяновиче, который в то время был начштаба и первым заместителем командующего группировки "Днепр" вооруженных сил страны-агрессора.

К сожалению, пока что это заочное подозрение.

В ночь с 5 на 6 июня 2023 года российские оккупанты провели операцию по уничтожению дамбы Каховской ГЭС на временно оккупированном левобережье Херсонщины минно-взрывным способом. В результате разрушения гидротехнического сооружения произошел катастрофический разлив воды, что привело к гибели 35 гражданских и исчезновению без вести еще 24 жителей региона.

Из-за стремительного распространения больших объемов воды было полностью затоплено полсотни населенных пунктов и 1 тыс. 323 га сельскохозяйственных земель на Херсонщине. Речь именно о полностью затопленных н.п., – так или иначе подтопление коснулось почти всей территории Херсонщины.

Кроме этого, 55 тыс. га леса и не менее 81 тыс. га природно-заповедного фонда и объектов промышленности на юге Украины были уничтожены из-за неконтролируемого разлива воды. Ученые утверждают, что подрыв российскими захватчиками Каховской ГЭС в Херсонской области привел к созданию на ее месте "токсичной бомбы замедленного действия".

Напомним, что правительство Украины имеет экспериментальный проект восстановления Каховской ГЭС. Проект будет включать строительство Каховского гидроузла, восстановление Каховской ГЭС и обеспечение устойчивой работы Днепровской ГЭС в период восстановления.

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