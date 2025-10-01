СБУ сообщила о подозрении российскому генералу, который командовал подрывом Каховской ГЭС

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому высокопоставленному чиновнику войск РФ, который командовал подрывом Каховской гидроэлектростанции. Речь идет о генерал-майоре Владимире Омельяновиче – начальнике штаба, первом заместителе командующего группировки "Днепр" вооруженных сил страны-агрессора.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу на российского генерала Омельяновича. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ сообщила подозрение российскому генералу

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Омельяновичу о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Комплексные меры, чтобы привлечь всех виновных россиян к ответственности за преступления против Украины, продолжаются.

Что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС

По данным следствия, в ночь с 5 на 6 июня 2023 года он непосредственно координировал действия подчиненных по уничтожению дамбы Каховской ГЭС на временно оккупированном левобережье Херсонщины минно-взрывным способом. В результате разрушения гидротехнического сооружения произошел катастрофический разлив воды, что привело к гибели 35 гражданских и исчезновению без вести еще 24 жителей региона.

Из-за стремительного распространения больших объемов воды было затоплено 46 населенных пунктов и 1 тыс. 323 га сельскохозяйственных земель на Херсонщине. Среди них – 14 пострадавших общин на временно оккупированной территории области.

Кроме этого, подрыв дамбы сделал невозможным водообеспечение в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях и временно оккупированном Крыму.

Кроме этого, 55 тыс. га леса и по меньшей мере 81 тыс. га природно-заповедного фонда и объектов промышленности на юге Украины были затоплены из-за неконтролируемого разлива воды.

Также образовалась угроза для технического обслуживания Запорожской АЭС из-за нарушения работы охлаждающей системы атомной станции.

Немецкие ученые выяснили, что подрыв российскими захватчиками Каховской ГЭС в Херсонской области привел к созданию на ее месте "токсичной бомбы замедленного действия". Дело в том, что исчезновение воды в водохранилище Каховской ГЭС высвободило десятки тысяч тонн тяжелых металлов, среди которых есть и чрезвычайно ядовитые. Теперь этот яд смывается осадками, растекается, попадает в водоемы и т. п. Поэтому влияние разрушения Каховской дамбы можно сравнить с Чернобыльской катастрофой.

Правительство Украины имеет экспериментальный проект восстановления Каховской ГЭС. Проект будет включать строительство Каховского гидроузла, восстановление Каховской ГЭС и обеспечение устойчивой работы Днепровской ГЭС в период восстановления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что после уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС на дне бывшего водохранилища вырос настоящий природный ивовый лес: его высота уже достигает почти восьми метров. Они исследуют экосистему бывшего водоема в непростых условиях – в шлемах и бронежилетах, в сопровождении работников национального парка "Каменская Сечь".

