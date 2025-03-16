'Токсичная бомба замедленного действия': каковы последствия подрыва врагом Каховской ГЭС

Подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области привел к созданию на ее месте "токсичной бомбы замедленного действия". Дело в том, что исчезновение воды в водохранилище Каховской ГЭС высвободило десятки тысяч тонн тяжелых металлов, среди которых есть и очень ядовитые. Теперь этот яд смывается осадками, растекается, попадает в водоемы и т.д.

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Об этом говорится в исследовании ученых немецкого университета Лейбница. Исследователи утверждают, что влияние разрушения Каховской дамбы сравнимо с Чернобыльской катастрофой.

По данным ученых, после подрыва дамбы на дне водохранилища было оголено не менее 83 тысяч тонн тяжелых металлов. Из них 1% – это высокотоксичные элементы, такие как свинец, кадмий, никель и им подобные.

Дожди уже вымывают указанные загрязняющие вещества в водоемы, что угрожает здоровью населения региона.

"Все загрязняющие вещества, которые теперь оседают на дне, накапливаются в различных водных организмах, проходят пищевую цепочку и таким образом попадают из растительности к животным и людям. Последствия сопоставимы с действием радиации", – пояснила автор исследования Александра Шумилова.

"Токсичная бомба" начала действовать сразу после подрыва россиянами ГЭС. Только вода после разрушения дамбы убила от 20 до 30% водных грызунов и весь молодняк рыбы.

В течение первой недели после трагедии ежедневно водохранилище высвобождало от 9 до 17 тысяч тонн фитопланктона. Это привело к увеличению мутности воды и потере 10 тонн макробеспозвоночных.

Ученые ожидают, что через пять лет экосистема земель осушенного водохранилища может восстановиться до 80%. Однако слово "восстановление" некорректно, потому что речь идет о создании новой экологической системы.

"Это не восстановление, лучше подойдет слово "перезагрузка". Это значит, что все начнет развиваться собственным путем, но не обязательно вернется к начальным условиям", – отметила Александра Шумилова.

Ученая (она родилась в соседнем с Херсоном Николаеве, и сейчас работает в Институте пресноводной экологии и рыболовства им. Лейбница) жалуется, что из-за войны невозможно провести некоторые неотложные исследования, чтобы знать, что делать дальше. Сейчас существует две точки зрения: с одной ГЭС нужно отстроить, с другой оставить все как есть. Новые исследования ученых помогли бы понять, какой из указанных взглядов более корректен.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укргидроэнерго" отказалось от проведения тендера на закупку юридических услуг по отдельному арбитражному делу против России за разрушение Каховской ГЭС. Речь идет о требовании компенсации – Украина будет ее добиваться, однако по другой процедуре.

Напомним: в ночь на 6 июня кафиры взорвали Каховскую ГЭС, затопило десятки населенных пунктов, включая Херсон. В результате экоцида Каховское водохранилище прекратило существование.

Из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции больше всего пострадал левый берег Херсонской области, который временно оккупирован.

Правительство Украины имеет экспериментальный проект восстановления Каховской ГЭС. Проект будет включать в себя строительство Каховского гидроузла, восстановление Каховской ГЭС и обеспечение устойчивой работы Днепровской ГЭС в период восстановления.

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