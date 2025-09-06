Требует доработки: в Минобороны поддержали исключение из скандального законопроекта усиление ответственности военных за неповиновение

В Министерстве обороны Украины поддержали исключение из скандального законопроекта усиление ответственности военных за неповиновение. Там отметили, что документ требует доработки.

Об этом говорится в соответствующем заявлении ведомства. В частности подчеркивается, что дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости.

"Минобороны провело консультации с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и с его коллегой по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по законопроектам, которые вызвали общественный резонанс", – говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство и парламентарии достигли договоренности о полной поддержке поданного в парламент президентом Украины проекта закона"О Военном омбудсмане".

В то же время Министерство обороны Украины поддерживает позицию Комитетов Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о необходимости исключения из законопроекта №13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение.

"Минобороны считает, что законопроект №13452 требует доработки совместно с профильными комитетами ВРУ", – резюмировали в ведомстве.

Что предшествовало

В конце августа стало известно о том, что в Верховной Раде рассматривают возможность ужесточения наказания для военнослужащих за неповиновение. В частности, народные избранники хотят, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий нес реальное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Стоит отметить, что в Украине уже был принят закон, который значительно ужесточил ответственность военнослужащих за ряд правонарушений, включая неповиновение. В декабре 2022 года Верховная Рада приняла, а в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №8271. Этот закон запретил судам смягчать наказание или давать условные сроки за ряд преступлений, совершенных в условиях военного положения.

Напомним, за последние две недели в строй после самовольного оставления части вернулось более 1700 военнослужащих. Процесс добровольного возвращения продолжается, и у военных еще есть время до 30 августа, чтобы вернуться на службу без уголовной ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 марта 2025 года в Украине действует обновленный механизм возвращения военнослужащих на службу после самовольного оставления части или дезертирства. Украинцам разъяснили, как поступать в разных ситуациях.

