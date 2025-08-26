'Есть еще несколько дней': в ГБР рассказали, сколько военных вернулись из СОЧ за последние недели

За последние две недели в строй после самовольного оставления части (СОЧ) вернулось более 1700 военнослужащих. Процесс добровольного возвращения продолжается, и у военных еще есть время до 30 августа, чтобы вернуться на службу без уголовной ответственности.

Видео дня

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 26 августа. Он, в частности, рассказал, что в течение последних двух недель отмечается значительное увеличение количества военнослужащих, желающих вернуться в строй после СОЧ.

За две недели в строй вернулись более 1700 военных

По словам Сухачева, проведено совместное совещание с Национальной полицией, командованием Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Военной службы правопорядка.

На нем уточнили элементы взаимодействия по содействию возвращению в свои или другие подразделения военных, "которые в силу обстоятельств самовольно оставили часть".

"Провели медийную кампанию и инициировали ряд мероприятий с местными органами власти", – рассказал директор ГБР. Как следствие, только за последние две недели более 1700 военнослужащих уже вернулись в свои воинские части или находятся на стадии возвращения", – сказал директор ГБР.

Многие обратились непосредственно в ГБР через форму, которую Бюро опубликовало на прошлой неделе, добавил чиновник.

По имеющимся у военных и полиции данным, количество желающих вернуться значительно больше.

"У военнослужащих еще есть несколько дней, чтобы реализовать свое решение. До 30 августа действует упрощенный порядок возвращения в подразделения военнослужащих, самовольно оставивших часть или место службы", – сказал Сухачев.

Он добавил, что возвращение в строй – это "не только шанс исправить ошибки прошлого, но и проявление ответственности перед побратимами, семьей и страной".

"Сегодня каждый защитник важен для Украины, и именно от единства и готовности выполнять воинский долг зависит наша победа", – сказал руководитель ГБР.

До 30 августа вернуться можно без уголовного наказания

30 апреля Верховная Рада Украины монобольшинством продлила срок добровольного возвращения военных после СОЧ до 30 августа 2025 года. До этой даты они могут вернуться без уголовной ответственности.

5 августа Сухачев сообщил, что за восемь месяцев действия упрощенного механизма возвращения на службу вернулось более 29 тысяч украинских военных. Упрощенный порядок был продлен президентом до 30 августа 2025 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как вернуться на военную службу после СОЧ или дезертирства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!