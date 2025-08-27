Лишение свободы на срок от 5 до 10 лет: в Украине предлагают усилить наказание военнослужащих за неповиновение

В Верховной Раде рассматривают возможность усиления наказания для военнослужащих за неповиновение. В частности, народные избранники хотят, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий нес реальное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

При этом возможность для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок в парламенте хотят исключить. Об этом говорится в законопроекте №13452, который уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Что хотят нардепы для военных

Авторы проекта закона утверждают, что действующие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях приводят к тому, что в отдельных случаях защитники избегают ответственности за совершение военных административных правонарушений во время действия военного положения. Нардепы заявляют, что это не способствует поддержанию должного уровня правопорядка в подразделениях и военных частях и нивелирует принцип неотвратимости справедливого наказания.

Кроме этого, парламентарии заявили, что анализ существующих норм указывает на необходимость усовершенствования отдельных видов наказания. Речь идет, в частности, об установлении административной ответственности за злоупотребление военным должностным лицом властью или служебным положением в условиях военного положения.

На сегодняшний день Уголовный кодекс предусматривает, что военные за неповиновение могут получить условное или более мягкое наказание, если так решит суд. Нардепы хотят, чтобы у суда не было возможности назначить более мягкое наказание, чем от 5 до 10 лет тюрьмы, за совершение военнослужащим неповиновения, то есть отказ выполнить приказ командира, а также другое умышленное неисполнение приказа.

В пояснительной записке к законопроекту народные избранники пишут, что задачей этой инициативы является повышение состояния правопорядка и законности в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях. Также нардепы надеются, что реализация положений законопроекта будет способствовать повышению состояния военной дисциплины в ВСУ и правоохранительных органах специального назначения.

Что предшествовало

В Украине уже был принят закон, который значительно ужесточил ответственность военнослужащих за ряд правонарушений, включая неповиновение. В декабре 2022 года Верховная Рада приняла, а в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №8271. Этот закон запретил судам смягчать наказание или давать условные сроки за ряд преступлений, совершенных в условиях военного положения.

Напомним, за последние две недели в строй после самовольного оставления части вернулось более 1700 военнослужащих. Процесс добровольного возвращения продолжается, и у военных еще есть время до 30 августа, чтобы вернуться на службу без уголовной ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 марта 2025 года в Украине действует обновленный механизм возвращения военнослужащих на службу после самовольного оставления части или дезертирства. Украинцам разъяснили, как поступать в разных ситуациях.

