Название/автор: Продается дом

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Театр: Театр Драматургов

Режиссер: Екатерина Ларионова

Театр Драматургов продолжает поражать и предлагает новые формы воздействия на зрителя. Экспериментальное представление "Продается дом" – это молчаливое отражение нашей национальной трагедии. Без лишних слов: пластикой, мимикой, эмоциями актеров. Три связанные истории о потерях, не требующих лишнего текста, а только зрительского сострадания.

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Ремарк, знавець воєнних реалій, вважав, що правду про війну можуть сказати лише мерці. В тих, хто вижив, пам’ять змінює, викривляє спогади. "Війна згадується як пригода, якщо смерть тебе помилувала". Та, боюся, що після вистави "Продається будинок" глядач навряд чи погодиться з Ремарком. Адже важко сказати, кому більше співчуваєш під час дійства: живим – що залишилися тут з довічним болем втрати, чи мертвим – для яких війна вже закінчилась?

Головні героїні вистави – три сестри (Марина Волобуєва, Сіма Шиленко, Христина Підлисецька), що хочуть продати батьківський будинок. В кожної є особистий мотив отримати кошти та роз'їхатись по власним, новим життям. Загоювати рани.

Мати дівчат (Марина Рогова) попала під обстріл серед грядок у власному городі. Наречений однієї з сестер (Мірес Пенюшкевич) освідчується - йде на війну - повертається з пораненням - не витримує цивільного життя - повертається на фронт – поповнює списки тисячі безвісти зниклих. Третя сестра не встигає евакуювати до безпечної Європи шестирічну доньку (Жанна Петрунів).

Але поміж цих втрат проблискує промінь надії. Саме сестринська підтримка залишає дівчат на плаву, не дає потонути в пучині депресій та саможалю. Саме заради спільної взаємодопомоги та пам'яті про загиблих подруги залишаються на Батьківщині.

На виході - щемка історія, яка розказана тільки рухом, пластикою, акторською взаємодією. І це подвійно вражає. В постановці хореографа Петра Наку зі сцени передають не тільки емоції, а й повноцінні змістовні блоки. Якщо в когось ще залишаються сумління, чи можна "розказати історію не словами, а рухом?" - приходьте на "Продається будинок". Сумління відпадуть.

Дуже сміливе рішення ставити дебютну, випускну виставу 3-го акторсько-режисерського курсу КМАЕЦМ саме в такому, експериментальному вигляді. Але завдяки новаторству від режисерки Катерина Ларіонова студенти курсу під керівництвом Олени Аль Юсеф та Влади Белозоренко представили глядачам – нове, свіже, чутливе. Саме той випадок коли юність та незашореність стає великим плюсом.

І сюжетно, і акторсько "Продається будинок" запам'ятовується як глибиною історії, так і неординарністю подачі. І без слів актори знаходять засоби, як ущипнути струни душі глядача так, щоб кричати вже хотілось йому. Тому що історії з вистави знайомі кожному українцю. Адже саме з цих особистих трагедій складається наша загальна національна трагедія сьогоднішньої війни.