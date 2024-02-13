Блузки, сшитые из трусов и дефицитные джинсы: какой на самом деле была мода в СССР. Фото

В СССР, стране ракет и дефицита, о моде говорили мало. Советские женщины были слишком заняты работой и бытом, чтобы обращать внимание на буржуазно-мещанские наклонности – по крайней мере, так считала партия. Так как "советы" пропагандировали равенство (достаточно условное, потому что партийная номенклатура была все же "равнее"), текстильная промышленность работала над изготовлением однообразных вещей одинаковых фасонов.

Во времена позднего дефицита ситуация в магазинах была не лучшей, но что такое дефицит по сравнению с природной тягой к эстетике и красоте? Так что в ход шли подручные материалы: шторы, старая одежда или иногда даже белье. Какой была мода в СССР – читайте в материале OBOZ.UA.

Спекулянты, перекупщики и "сам себе портной"

Люди советской эпохи прибегали к разным ухищрениям, чтобы произвести впечатление своим нарядом: обращались к портным, перекупщикам или спекулянтам. Самые креативные сами пытались сшить одежду из подручных материалов, чтобы хоть немного выделиться из массы.

Стоит отметить, портные были почти на вес золота, а очереди к ним тянулись месяцами. И пока партийная номенклатура обслуживалась в специальных ателье – одно из которых было, например, на Крещатике и называлось "Клуб портних", куда входили жены офицеров, – простые советские люди шили и перешивали вещи дома.

Интересно, что за копирование одежды из модных западных журналов, портные брали от 50 до 100 рублей, при том что средняя зарплата в СССР составляла 120-150 рублей.

Джинсы в СССР

Джинсы стали символом независимости, самовыражения и – куда же без него – дефицита. Джинсы в СССР впервые заявили о себе в 1957 году на фестивале молодежи и студентов. Советских людей не сразу, но охватила эпоха денима.

Долгое время джинсы оставались главным трендом, немного меняя форму – от клеша до "бананов".

А вот приобрести джинсы – это уже настоящий квест. За заоблачно завышенную цену их покупали у спекулянтов, выменивали у иностранцев и моряков или пытались сшить самостоятельно из имеющихся тканей.

Старые вещи

И снова о дефиците. Поскольку приобрести качественную ткань было тяжело, некоторые мастерицы умудрялись перешивать на блузки купленные в магазине трусы огромных размеров.

Затем в моду вошли клетчатые рубашки, и рукодельницы начали перешивать старые родительские вещи в яркие платья.

Офицерам выдавали шерстяную однотонную ткань – "костюмку", а женщины из ее отрезов шили "юбки-карандаши".

Пакет вместо сумочки

Приобрести качественную сумку было заданием со звездочкой, поэтому в ход снова шла народная креативность. Одним из модных трендов СССР стали полиэтиленовые пакеты с пестрыми принтами. И если в постсоветские годы этих пакетов было столько, что приходилось выделять отдельную шухляду на пакет с пакетами, в эпоху позднего дефицита полиэтилен также считался роскошью.

Рассказывают, что яркие пакеты даже дарили по праздникам и бережно хранили, а разорванный полиэтилен склеивали скотчем.

Полосатые гетры – тренд СССР

Когда из-под железного занавеса на территорию СССР проникли видеокассеты с уроками аэробики американской актрисы Джейн Фонды, все советские женщины захотели иметь полосатые гетры.

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