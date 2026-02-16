Топ-5 запрещенных книг, которые могут дать важные жизненные уроки

Запрещенная книга — это часто роман, который подвергся критике из-за своего содержания, и, возможно, его ставили под сомнение и цензурировали по разным причинам.

Многие книги запрещены в разных странах, и все они имеют довольно похожие темы, которые преподают очень важный жизненный урок. Организатор одного из книжных клубов в Великобритании Али Редфорд поделился в TikTok восемью запрещенными книгами, которые, по его мнению, "стоит прочитать каждому".

"Дневник Анны Франк"

Культовый дневник Анны Франк столкнулся с возмущениями и был обжалован из-за отрывков, обсуждающих половое созревание, сексуальность и анатомию, которые некоторые родители считают "порнографическими" или неприемлемыми для юных читателей, а также из-за беспокойства по поводу ЛГБТК+ тем и графического характера исторических сюжетов.

Однако, это важная книга, поскольку она рассказывает об ужасах Холокоста из первых уст, превращая абстрактное в настоящую историю молодой девушки.

"Дюна" Фрэнка Герберта

В течение многих лет "Дюна" подвергалась критике из-за своих расовых и культурных тропов, проблемных тем, таких как евгеника и сексизм, насилие, сексуальные темы, а также религиозные темы. Однако, несмотря на это, люди говорят, что "Дюна" – шедевр научной фантастики, и им можно наслаждаться.

"Голодные игры" Сюзанны Коллинз

Многие не одобряют "Голодные игры" из-за того, что они описывают детей, несмотря на то, что в них задействованы темы для взрослых. Там есть дети, которые убивают других детей, зрелые политические темы, которые подростки точно не поймут до конца, а также якобы антисемейный контент.

Однако эта книга очень важна, поскольку она поднимает многие вопросы в соответствии с возрастом, поощряя детей мыслить политически, ведь, скажем честно, политика управляет значительной частью нашей жизни.

"1984" Джорджа Оруэлла

"1984" столкнулся с негативной реакцией людей из-за сложных политических тем (антикоммунизм/антитоталитаризм), откровенный сексуальный контент и негативную реакцию на правительство. Иногда его неправильно толкуют как пропаганду коммунизма или вообще неприемлем для младшей аудитории, несмотря на четкое предостережение против репрессивных режимов и цензуры.

Однако, "1984" – это особенно трогательная книга для настоящего, поскольку она предлагает жуткое, но одновременно устойчивое предостережение против тоталитаризма, слежки и манипуляций правдой, а также пугающе отражает некоторые части современного общества.

"Тайная история" Донны Тартт

"Тайная история" имеет ограничения, главным образом из-за своих зрелых, мрачных тем, включая сцены убийства, употребление наркотиков, злоупотребление алкоголем и откровенный, часто тревожный, сексуальный контент. Он оказался противоречивым из-за персонажей и их отношений друг с другом.

Но это культовая книга, и многие люди говорят, что она вдохновила их на собственное писательство, и ее действительно стоит прочитать.

