Какие книги экранизируют в 2026 году: 7 фильмов, которые ждут фанаты

Экранизация книг – один из лучших способов создавать кино. Готовая история, проработанные персонажи и (в случае с бестселлерами) уже готовое фанатское сообщество, которое с радостью пойдет смотреть любимый сюжет на большом экране часто являются составляющими успеха таких фильмов.

Видео дня

В 2026 году в кинопрокате ожидаем несколько действительно громких экранизаций – от литературной классики и античного героического эпоса, на плечах которого стоит европейская культура, до подросткового романа и новаторской прозы писателя-визионера, на счету которого Нобелевская премия. Издание Vogue.ua назвало самые громкие 7 фильмов по книгам, которые должны выйти в ближайшие месяцы.

"Грозовой перевал"

Дата премьеры: 12 февраля

Одним из самых громких кинособытий года без преувеличения еще до выхода стала новая экранизация готического романа Эмили Бронте "Грозовой перевал", за постановку которой взялась Эмиральд Феннелл. Литературная первооснова принадлежит перу Эмили Бронте и была опубликована еще в 1847 году. Роман рассказывает драматическую историю любви Кэтрин Эрншоу и Хитклифа – парня-сироты, которого отец Кэтрин случайно находит в Ливерпуле и воспитывает в собственной семье. Их чувства проходят через ряд жестоких испытаний, а события разворачиваются в конце XVIII – начале XIX века в имениях "Грозовой перевал" и "Гнездо дрозда".

Режиссер, известная по фильмам "Перспективная девушка" и "Солтберн", обещает предложить смелое и более откровенное прочтение классического сюжета, сосредоточившись на разрушительной страсти между одержимым местью Хитклифом и своенравной Кэтрин. Атмосферу напряжения традиционно усиливают мрачные йоркширские болота, а участие Марго Робби и Джейкоба Элорди в главных ролях лишь подогревает интерес к ленте.

"Гамнет"

Дата премьеры: 19 февраля

В центре романа ирландской писательницы Мэгги О'Фаррелл – личная история Уильяма Шекспира: его знакомство и брак с Агнес, рождение сына Гамнета в 1585 году и трагическая смерть мальчика в возрасте одиннадцати лет. Причем в центре сюжета находится именно Агнес, а не ее гениальный муж. Книга, которая легла в основу ленты, увидела свет в 2020 году. Писательница получила за нее сразу две престижные награды – Женскую литературную премию в Великобритании и Премию Национального круга книжных критиков в США.

За киноадаптацию отвечает Хлоя Чжао, лауреат "Оскара" за фильм "Земля кочевников". Роль молодого Шекспира исполнил Пол Мескаль, а его жену сыграла Джесси Бакли. Актриса за свою работу в "Гамнете" уже получила несколько престижных наград.

"Воспоминания о нем"

Дата премьеры: 12 марта

Экранизация романа Коллин Гувер рассказывает о Кенне Ровен – женщине со сложным прошлым, которая после освобождения из тюрьмы возвращается в родной город с надеждой восстановить отношения с маленькой дочерью. Однако опекуны ребенка категорически против ее возвращения. Единственной поддержкой для Кенни становится Леджер Уорд, владелец местного бара. Между ними вспыхивает чувство, но оно осложняется тем, что Леджер был близким другом погибшего возлюбленного Кенны, в смерти которого ее и обвинили.

Главную роль в ленте режиссера Ванессы Касвилл исполнила Майка Монро. Также в фильме снялись Тайрик Уизерс, Лорен Грэм и Лейни Уилсон.

"Клара и солнце"

Дата премьеры: пока не определена

Зрителей ждет и долгожданная адаптация романа Кадзуо Ишигуро – Нобелевского лауреата и автора культового "Не отпускай меня". "Клара и солнце" – это антиутопия о мире, в котором генетические модификации стали нормой, а социальное неравенство только усилилось. Главная героиня – робот Клара, созданная как искусственная подруга для ребенка, который выберет ее в магазине.

Экранизацией занимается Тайка Вайтити, обладатель "Оскара" за сценарий к "Кролику Джоджо". Роль Клары досталась Дженни Ортези, а одну из ключевых ролей также исполнила Эми Адамс.

"Одиссея"

Дата премьеры: 17 июля

Кристофер Нолан после долгожданного "Оскара" наконец смог себе позволить экранизировать героический эпос древнегреческого поэта Гомера. "Одиссея" рассказывает о царе Итаки, который из-за проклятия бога Посейдона возвращается домой с Троянской войны целых 10 лет. Тем временем его сын Телемах взрослеет, а к жене Пенелопе приходят женихи, которые стремятся через брак захватить власть над Итакой.

Актерский состав ленты традиционно для Нолана поражает масштабом. Известно, что роль Одиссея исполнит Мэтт Дэймон, а вместе с ним в фильме появятся Том Холланд, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон, Люпита Нионго и Зендея.

"Голодные игры. Восход солнца на жатве"

Дата премьеры: 20 ноября

Новый фильм подростковой фантастической франшизы переносит зрителей на 24 года назад от событий первой части. Сюжет стартует со дня жеребьевки 50-х Голодных игр, участником которых становится молодой Геймитч Абернати.

Лента снята по роману Сюзанн Коллинз 2025 года – приквелом к основной трилогии и вторым после "Баллады о певчих птицах и змеях". Автор вдохновлялась идеями философа Дэвида Юма о скрытом подчинении большинства меньшинством, а также исследует темы пропаганды и влияния медиа. В фильме снялись Эль Фаннинг, Глен Клоуз, Джесси Племенс, Рэйф Файнз и Маккенна Грейс.

"Верити"

Дата премьеры: 2 октября

Психологический триллер, снятый по роману Коллин Гувер, сосредотачивается на писательнице Лоуэн Эшли, которая соглашается завершить книжную серию за известного автора Верити Кроуфорд, которая после несчастного случая потеряла работоспособность. Работая над текстами, Лоуэн находит рукопись, которая открывает темные стороны жизни Верити и заставляет усомниться в ее психическом состоянии.

Главную роль в фильме сыграла Дакота Джонсон, образ Верити воплотила Энн Хэтэуэй, а ее экранным мужем Джереми стал Джош Гартнетт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о хитовом сериале Netflix "Как на льду", который является экранизацией романа Дженнифер Якопелли о танцах на льду, семейных тайнах и любовном треугольнике.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.