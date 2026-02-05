Топ-5 вещей в доме, которые могут иметь неприятный запах: следите за ними

В вашем доме есть пять вещей, которые могут вызвать вонь, если вы за ними не будете следить должным образом.

Об этом в своем новом видео рассказал эксперт по уборке, известный в Instagram как @doctordust. Он назвал предметы, которые всегда нужно чистить, чтобы в доме пахло свежестью.

Мусорные баки

По его словам, вам следует время от времени тщательно их чистить и часто дезинфицировать.

Он также дал профессиональный совет: пропитайте несколько салфеток любым эфирным маслом и положите на дно мусорного бака после его очистки, чтобы создать "длительный запах".

Сливы/раковина

Специалист посоветовал взять пищевую соду и уксус, чтобы прочистить слив. "Оставьте на 10-15 минут, затем промойте кипятком", – сказал он.

Также можно обработать раковину любым моющим средством для обезжиривания и использовать пароочиститель для "дезинфекции раковины".

Фильтр посудомоечной машины

Далее идет фильтр вашей посудомоечной машины, который, по словам специалиста по чистке, часто меняет запах вашего дома.

"То, что что-то выглядит чистым, не означает, что это на самом деле так. Я всегда рекомендую мыть посудомоечные машины каждые 2-3 месяца", – отметил он.

Постельное белье

Постельное белье следует регулярно стирать, иначе оно может давать очень неприятный запах, особенно если у вас есть домашние животные.

Он рекомендовал делать это каждые 1-2 недели, чтобы "избежать каких-либо неприятных запахов".

Мягкая мебель

Наконец, эксперт по уборке посоветовал чистить мягкую мебель пароочистителем, поскольку это "дольше сохраняет ее свежей".

Он также рекомендовал использовать валик для удаления ворса перед отпариванием для лучшего результата.

