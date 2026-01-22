Можно высушить одежду за несколько часов без неприятного запаха: чем заменить популярный прибор

Сейчас из-за холодной погоды невозможно сушить одежду на улице, поэтому многие пытаются найти способы сушить белье в помещении, но один метод точно облегчит это дело.

Этот способ поможет высушить белье в помещении всего за несколько часов без какого-либо затхлого запаха. Так, один пользователь обратился за советом к популярной группе Mrs Hinch Made Me Do It в Facebook, ища альтернативу своей сушильной машине.

"Как лучше всего сушить одежду зимой без сушильной машины?" – спросил он. Участники быстро поделились своими предложениями, причем один конкретный метод был самый популярный.

Наиболее рекомендуемым решением было использование сушилки для одежды вместе с осушителем воздуха. Один из довольных участников сказал: "Подогреватель воздуха и осушитель воздуха работают идеально, они просто находка".

Хотя осушители воздуха на первый взгляд могут показаться дорогими, их эксплуатационные расходы значительно ниже, чем у сушильных машин. Обычно осушитель, работающий в режиме стирки, потребляет около 650 Вт – лишь часть от внушительных 4000 Вт, которые потребляет сушильная машина.

