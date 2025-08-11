Топ-5 обязательных проверок, которые надо сделать при покупке подержанного авто

Многие водители с нетерпением ждут приобретения нового автомобиля. Некоторые решают покупать подержанные машины, которые обычно имеют более низкую цену, чем новые, но все еще являются надежным транспортным средством.

Бывший продавец автомобилей в своем TikTok поделился советами, как выбрать хорошее авто. "Вот пять вещей, которые вам нужно проверить, когда вы впервые приходите в гараж или дилерский центр, чтобы посмотреть на подержанный автомобиль, о котором вы спрашивали", – подписал он видео.

Заведите автомобиль

Продавец автомобилей, сказал, что первое, что нужно сделать, это завести машину, если вы уже встретились с продавцом и получили ключи от машины, или продавец с вами.

Эксперт предлагает включить кондиционер после запуска автомобиля, чтобы убедиться, что воздух поступает в салон. Он отметил, что нужно проверить, работает ли он должным образом.

Проверьте все электрические приборы

Далее, бывший продавец автомобилей сказал, что следующее, что нужно проверить, это все внутренние электрические элементы автомобиля, начиная с правой стороны и двигаясь к центру.

Он посоветовал попробовать их все с места водителя. Затем посоветовал проверить руль и стереосистему в центральной консоли, включая динамики.

Проверьте световые индикаторы и индикаторы

Следующее, что нужно проверить, это фары и указатели поворотов, протестировав все разные фары с помощью выключателя света. Это включает габаритные огни, дальний свет, противотуманные фары и стоп-сигналы.

После этого он рекомендовал проверить, правильно ли работают правый и левый указатели поворотов спереди и сзади, а также аварийные огни. Он отметил, что легче проверить все фонари и указатели поворотов, если кто-то стоит снаружи автомобиля и помогает вам это проверить.

Проверьте кузов, шины и осмотрите все

Автомобильный эксперт добавил: "Следующее, что вам нужно сделать, это выйти из машины. Оттуда вам нужно начать с осмотра кузова".

"Сейчас вам не нужно быть экспертом. Вы уже прошли проверку HPI, прежде чем туда поехали, поэтому вам не придется искать огромных повреждений от аварии", - сказал он.

Следует обращать внимание на наличие царапин или признаков ржавчины, а также признаков плохого лакокрасочного покрытия, которыми вы лично недовольны. Эксперт также посоветовал проверить шины, в частности протектор на всех четырех шинах и даты их производства, чтобы найти срок годности.

Проверьте подкапотное пространство и уровень масла

"Просто посмотрите на общее состояние шлангов. Убедитесь, что ничего не выглядит разорванным, влажным, а под влажным я имею в виду маслянистое, потому что тогда, конечно, могут быть признаки утечки масла", - отметил эксперт.

Он посоветовал на этом этапе заглушить машину и проверить уровень масла и его состояние.

