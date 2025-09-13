Топ-5 комнатных растений, которые наполнят дом приятным ароматом: какие посадить

Свечи, аромадиффузоры и спреи для комнаты давно стали привычными средствами, чтобы создать дома уютную атмосферу. Но ни один готовый аромат не сравнится с естественным запахом растений.

Декоративные цветы способны украшать интерьер и наполнять воздух природными нотами – от нежной сладости до пряной свежести. Эксперты рассказали, какие растения выбрать для создания атмосферного аромата дома.

Пеларгония

Настоящая фаворитка среди ароматных растений. Ее листья излучают десятки оттенков запахов.

"Листья пахучих гераней дают целостную палитру ароматов – от лимона и розы до корицы, гвоздики или шоколадной мяты", – объяснила Ангалена Малавенда, руководитель Palmstreet.

Пеларгония хорошо растет в комнатных условиях, особенно на солнечном подоконнике. Ей нравится, когда корням немного тесно в горшке, поэтому пересаживать стоит только в больший горшок на 2–3 сантиметра.

Гиацинт

Хотя его цветение длится всего несколько недель весной, оно стоит ожидания. Гиацинты источают сладкий, насыщенный аромат, который заполняет всю комнату. Чтобы насладиться этим запахом, стоит высаживать несколько луковиц вместе. В комнатных условиях гиацинт требует много света, но при правильном уходе дарит настоящее весеннее настроение.

Нарцисс

Нарциссы удивительно душистые. Среди разновидностей особенно стоит обратить внимание на Baby Moon – один из самых ароматных. В горшках нарциссы растут не хуже, чем в саду, главное – дать им хорошо дренированную почву и достаточно солнца. Летом они не требуют особого ухода, так что это еще и практичный выбор.

Гойя (Hoya lacunosa)

По словам Блисс Бендалл, садовницы Нью-Йоркского ботанического сада, это растение известно своим "ароматом свежей корицы". Чтобы оно зацвело, нужно воссоздать естественные условия: "Сконцентрируйтесь на количестве света и старайтесь имитировать сезонные изменения – это стимулирует фотосинтез и помогает растению расти".

Сирень декоративная

Аромат сирени знаком почти каждому – нежный и насыщенный. Современные сорта позволяют выращивать даже карликовые формы, которые подходят для небольших квартир. Главное – солнечное место и хорошая вентиляция, чтобы аромат распространялся по комнате и растение не страдало от плесени.

