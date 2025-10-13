Топ-10 пород собак, которые больше всего подвержены различным несчастным случаям

Каждый владелец собаки знает о том, в какие шалости может попасть его четверолапый друг. Но они могут не осознавать, что некоторые породы на самом деле более подвержены несчастным случаям, чем другие, причем на одну породу приходится более 10% всех случаев несчастных случаев.

Видео дня

Проанализировав данные о страховании от несчастных случаев в период с июня 2024 года по май 2025 года, британские эксперты по уходу за животными обнаружили, что кокер-спаниели являются породой, которая больше всего страдает от несчастных случаев, пишет Express.

"Кокер-спаниели – замечательные домашние любимцы благодаря своему энтузиазму и энергии, но все эти прыжки могут привести к неприятностям. Они склонны есть то, что им не следует, натыкаться на предметы и вообще создавать хаос. Их любознательная натура и пищевое поведение делают их особенно склонными к несчастным случаям", – рассказали специалисты.

10 пород собак, которые чаще всего попадают в чрезвычайные ситуации

Кокер-спаниель

Кокапу

Средняя смешанная порода (10–20 кг)

Лабрадор

Золотистый ретривер

Миниатюрная такса (короткошерстная)

Лабрадор-ретривер

Мелкая смешанная порода (<10 кг)

Английский спрингер-спаниель

Лабрадудль

Как защитить породы, склонные к несчастным случаям

Существует несколько способов защитить собак, которые больше всего подвержены несчастным случаям. Первый шаг – обезопасить свой дом. Эксперты по страхованию домашних животных советуют установить замки с защитой от детей на всех шкафах и закрыть мусорные баки плотно прилегающими крышками.

Много несчастных случаев случается, когда собаки рыщут в мусорных баках, поэтому подумайте о том, чтобы выбрать педальный бак или хранить его в запираемом шкафу.

Обязательно убирайте с пола все мелкие предметы, регулярно подметая в поисках монет, резинок для волос или детских игрушек, которые любознательные собаки могут проглотить.

Также никогда не следует оставлять еду без присмотра, даже 30 секунд без еды могут привести к краже, особенно в случае с оппортунистическими породами, такими как спаниели. А поскольку существует много кормов, которые не подходят для ваших четвероногих друзей, всего несколько секунд могут привести к экстренному визиту к ветеринару.

Кабели и зарядные устройства следует хранить в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить поражение электрическим током от любознательных собак, которые могут грызть провода.

Также стоит проверить свой сад на наличие ядовитых растений. Удалите или отгородите распространенные опасности, такие как наперстянки, азалии и луковицы нарциссов, которые собаки могут выкопать или съесть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, за какими породами собак легче всего ухаживать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.