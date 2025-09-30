Топ-5 пород собак, за которыми легче всего ухаживать
Ни для кого не секрет, что есть много причин того, почему собак называют лучшими друзьями человека. Наши четвероногие любимцы верные, любящие и часто вызывают улыбку на нашем лице – и делают это уже тысячи лет.
Но в конце концов, не все породы одинаковы, и некоторые собаки требуют гораздо больше времени, дрессировки и внимания, чем другие. В большинстве случаев это не вина собак, ведь многие рабочие породы выводят для выполнения определенной работы, поэтому пребывание в доме или в квартире буквально не в их крови, пишет Express.
Поэтому, хотя вы можете мечтать о лабрадоре или спаниеле, важно понимать, что они могут требовать немного больше усилий, чем некоторые другие. Учитывая это, один эксперты поделились пятью породами, которые часто считаются самыми легкими в уходе.
Бассет-хаунд
Очаровательные, висячие ушки бассет-хаунда мгновенно узнаются и в значительной степени добавляют шарма породе. Что важно для начинающих владельцев, эта порода рождена быть терпеливой, преданной и даже ленивой.
Они более чем счастливы свернуться калачиком на диване, а умеренной ежедневной прогулки будет более чем достаточно, чтобы их истощить.
Бостон-терьеры
Идеально подходят для людей, которые живут в городе или квартире, но все еще хотят завести собаку. Они не нуждаются в особом уходе, регулярных играх или поездке в парк для собак. Когда они в настроении, эти щенки любят прижиматься к вам на диване или под одеялом.
Такса
Хотя эти собаки могут быть небольшими по размеру, они имеют большое сердце и всегда ищут приключений. Им нужны регулярные физические нагрузки, но они не должны быть интенсивными и долгими.
Итальянская борзая
Прекрасно подходит для проживания в квартире. Это идеальный вариант для молодых людей, которые хотят собаку, но не имеют много времени для того, чтобы заниматься ею.
По сути, это просто карманная борзая, эта порода более ласковая и чувствительная, чем их более крупные двоюродные братья.
Мальтийская болонка
Мальтийская болонка — это настоящая собачка для помещения. Они могут быть очень умными, но больше всего любят внимание. Их также легко дрессировать, и они очень хорошо адаптируются к вашему образу жизни.
Они также считаются гипоаллергенными собаками и почти не линяют – просто мечта для аллергиков.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему на самом деле собаки лижут себе лапы.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.