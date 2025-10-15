Стоит ли позволять собакам спать в вашей постели: отвечает эксперт

Хотя некоторые владельцы собак приучают своих любимцев спать на специально оборудованном месте внизу, другие приглашают их разделить с ними кровать на ночь.

Правильно это или нет, рассказала специалист по поведению собак и менеджер по дрессировке в Battersea Натали Ингем. По ее словам, приоритетом в решении этого вопроса должны быть потребности собаки, пишет Mirror .

"Позволять собаке спать в вашей кровати или нет – это очень личное решение. Мы всегда поощряем владельцев учитывать, что лучше всего подходит именно их собаке, а также личные предпочтения", – сказала она.

Хотя многие собаки могут найти утешение, спя рядом со своими хозяевами, и таким образом легче успокоиться, крайне важно не приучать его исключительно к такому способу. Он должен уметь также контролировать эмоции самостоятельно.

Это помогает предотвратить тревогу разлуки, если вам когда-нибудь придется оставить домашнего любимца на короткое время.

"Некоторые собаки также испытывают испуг во сне или имеют проблемы с охраной ресурсов, а это означает, что наличие собственного комфортного пространства для отдыха может быть более безопасным и лучшим для всех решением", – сказала эксперт.

По ее словам, также стоит посмотреть на этот вопрос с практической точки зрения. С возрастом у собак начинаются проблемы с мобильностью, такие как артрит, а они могут затруднять прыжки на кровать и с нее, а также создавать стресс, если они не научились устраиваться в другом месте.

Собаки также могут приносить домой различные предметы с улицы, поэтому гигиеничнее не допускать, чтобы их грязные лапы касались вашей кровати.

В конце концов, универсального ответа не существует. Самое важное — это найти распорядок дня, который сделает и вас, и вашу собаку счастливыми, безопасными и позволит вам всем хорошо отдохнуть.

