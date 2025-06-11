На Киевщине угарным газом отравились молодые супруги. Подробности трагедии

В Обуховском районе Киевской области молодые супруги отравились угарным газом. Несмотря на усилия медиков мужчина умер, а его жена госпитализирована в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства трагедии установят следователи.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщении от медиков о том, что в Кагарлыке супруги отравились угарным газом.

"Предварительно установлено, что семья пользовалась генератором, из-за отсутствия в доме электроснабжения. Чтобы включить устройство муж с женой спустились в подвальное помещение. Вскоре 67-летняя мать мужчины зашла в задымленный подвал и обнаружила сына и невестку без сознания. Вместе с соседями пострадавших вынесли во двор и вызвали скорую помощь", – уточнили в пресс-службе.

К сожалению, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, 27-летний мужчина скончался. Его 25-летняя жена в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская певица Татьяна Решетняк, более известная под сценическим псевдонимом TAYANNA, рассказала о неприятном инциденте, который представлял угрозу их с сыном жизни. По словам артистки, в ее квартире произошла утечка угарного газа, вызвавшая отравление.

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